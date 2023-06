Plavuša za kojom su patili muškarci diljem svijeta udala se za ženu, kaže da je sa suprotnim spolom ranije bila samo zbog jednog razloga!

Jenna Jameson i Jessi Lawless vjenčale su se na ceremoniji u Las Vegasu, a čestitke im pristižu sa svih strana.

Bivša pornoglumica Jenna Jameson otkrila je da se vjenčala sa svojom djevojkom Jessi Lawless na ceremoniji u Las Vegasu, a detalje je otkrila na društvenim mrežama.

49-godišnja Jenna potvrdila je tako da se prošlog mjeseca vjenčala s 40-godišnjom Jessi i već je promijenila ime na društvenim mrežama u Jenna Jameson Lawless.

"Vjenčale smo se! Puno te volim, Jessi Lawless" napisala je Jenna uz fotografiju s vjenčanja.

"Čestitke", "Ovo je najbolja stvar koju sam vidjela na internetu ovih dana", "Zaslužujete život ispunjen srećom", "Čestitam i želim vam beskonačnu ljubav na vašem zajedničkom putovanju", "Drago mi je zbog vas", "Sretan sam što si pronašla sreću", lijepe su želje koje su joj uputili pratitelji u komentarima.

Jenna je o svojoj odluci i vjenčanju progovorila za magazin People te otvoreno priznala da je u prošlosti izlazila s muškarcima samo zbog želje da ima djecu.

"Pronašla sam osobu s kojom sam doista uvijek trebala biti. Razmišljala sam o tome zašto sam izlazila s muškarcima ili se udavala za njih. Sebično je i loše to reći, ali mislim da su moja pokretačka snaga bila djeca. A sad kad sam se stvarno pronašla, jednostavno prihvaćam sve što osjećam u sebi i ne guram sve u vodu", pojasnila je Jenna.

Jenna i Jessi svoje su zavjete izmijenile u Little Church of the West u Nevadi, a ta lokacija za umirovljenu glumicu ima i posebno značenje jer su se tamo vjenčali i njezini roditelji.

Jenna iza sebe ima dva braka s muškarcima, od 1996. do 2001. godine bila je udana za pornoglumca Brada Armstronga, a od 2003. do 2007. također za kolegu Jaya Grdina. 2009. godine sa svojim tadašnjim partnerom, ikonom UFC-a Titom Ortizom, dobila je blizance Jesseja Jamesona i Journeyja Jettea, a kćer Batel Lu dobila je 2017. godine s bivšim zaručnikom Liorom Bittonom.

Filmove za odrasle počela je snimati 1993. godine, kao osvetu bivšem dečku, tatoo-majstoru Jacku za njegovu nevjeru, a kasnije je u svojoj knjizi otkrila da ju je silovao njegov ujak, kao i da je sa 16 bila žrtva grupnog silovanja.

Jennin burni život ispunile su i ovisnosti o drogama, kao i o plastičnim operacijama kojima se dovela do neprepoznatljivosti.

