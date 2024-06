Uhićen jedan od najpoznatijih pjevača današnjice, poznat je i razlog privođenja

Svjetskim medijima proširila se vijest da je uhićen Justin Timberlake, poznato je i zašto.

Justin Timberlake uhićen je zbog vožnje u pijanom stanju u Hamptonsu, izjavio je za medije sudski dužnosnik.

43-godišnjak je zaustavljen u Sag Harboru i priveden u ponedjeljak navečer, rekao je izvor iz policije za ABC News, piše New York Post.

Očekuje se da će se Timberlake pojaviti na sudu u utorak, a koliku će kaznu dobiti, još nije poznato.

Inače, Timberlake je na svojoj svjetskoj turneji ''The Forget Tomorrow'' od travnja, a ovog tjedna nastupa u Chicagu. Mediji u Americi pišu kako

okolnosti pjevačeva uhićenja nisu još poznate.

Justin Timberlake jedan je od najpoznatijih pjevača na svijetu, a prati ga i nadimak ''princa popa''.

Neki od njegovih najvećih hitova su ''Mirrors'', ''Sexy Back'', ''Cry Me a River'', ''It's Gonna Be Me'' i brojnim drugima, a prije solo-karijere nastupao je s grupom NSYNC.

Od 2012. godine u sretnom je braku s glumicom Jessicom Biel, a svi i dalje pamte njegovu romansu s jednom od najvećih pop-zvijezdi Britney Spears.

