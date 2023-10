Bili su par iz snova, a ona je iz ljubavi prema njemu sa samo 19 godina pristala na mučan potez: "Rekao je da nismo spremni"

Ljubavna priča Justina Timberlakea i Britney Spears slatko je započela u The Mickey Mouse Clubu, a završila na ružan način.

Bili su par iz snova, a sada su procurili mučni detalji iz njihove veze

Iz još neobjavljenih memoara Britney Spears "Žena u meni" curi sve više detalja i njezinih dosad neispričanih priča, a jedna od onih koja je odjeknula u svjetskim medijima o pobačaju djeteta koje je trebala imati s Justinom Timberlakeom.

Upravo o tome je pisala u svojoj knjizi i otkrila da je s Justinom zatrudnjela 2000. godine, no morala je pobaciti jer zvijezda N*Synca nije htio biti otac. Par je bio zajedno od 1999. do 2002. godine, a ona je opisala mučnu odluku o prekidu trudnoće kada su oboje imali 19 godina.

Tvrdi da dok je ona željela dijete i sanjala o obitelji s Justinom, on nije bio spreman za roditeljske odgovornosti i mislio je da su premladi.

"Bilo je to iznenađenje, ali za mene to nije bila tragedija. Toliko sam voljela Justina. Uvijek sam očekivala da ćemo jednog dana imati obitelj zajedno, a to bi bilo mnogo ranije nego što sam očekivala. Ali rekao je da nismo spremni imati dijete u našim životima, da smo premladi. Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to da nećemo imati dijete. Ne znam je li to bila ispravna odluka. Da je bilo prepušteno samo meni, nikad to ne bih učinila. Ali ipak je Justin bio toliko siguran da ne želi biti otac", napisala je Britney u dijelu knjige koji je objavio magazin People.

Britney kaže da je abortus bio jedna od najmučnijih stvari koje je ikada doživjela u svom životu, a sve detalje otkrit će u memoarima koji će biti objavljeni 24. listopada.

Pjevačica je kasnije, u braku s Kevinom Federlineom dobila danas 18-godišnjeg sina Seana Prestona i 17-godišnjeg Jaydena, dok Justin s glumicom Jessicom Biel ima 8-godišnjeg sina Silasa i 2-godišnjeg Phineasa.

Ova vijest se pojavila nakon što već neko vrijeme kruže priče da je Justin zabrinut što će nadolazeći memoari otkriti o njegovoj romansi s Britney.

"Jako je znatiželjan što će ona otkriti o njihovoj vezi. To ga izjeda. Ovo je Britney koja je konačno dobila priliku ispričati svoju osnažujuću priču i nije ništa više od toga", izjavio je anonimni izvor za Page Six.

Justin i Britney izlazili su kao tinejdžeri nakon što su se upoznali u The Mickey Mouse Clubu i bili su kultni zvjezdani duo. Naglo su se razišli 2002. godine i ubrzo su se pojavile glasine da ga je prevarila. Nakon toga njegova karijera je doživjela procvat. Albumi i pjesme promovirani su pod pričom da mu je ona slomila srce, a u glazbenom spotu za hit "Cry Me A River" iz 2002. čak je angažirao njezinu dvojnicu, dok je Britney bila ocrnjena zbog njihovog prekida.

