Preminula je francuska diva koju i danas pamtimo po ulozi u La Dolce Vita, njezina kći jedinica objavila je tužnu vijest

Francuska glumica Anouk Aimee preminula je 93. godini, bila je jedna od najelegantnijih diva u filmovima.

Legendarna francuska glumica Anouk Aimee poznata po svojoj eleganciji i sofisticiranosti u filmovima preminula je u 93. godini.

Tužnu vijest potvrdila je njezina kći Manuela u objavi na Instagramu navodeći da je zvijezda preminula u svom domu u Parizu.

Točan uzrok smrti još nije poznat.

''Uz moju kćer, Galaad, i moju unuku, Milu, s neizmjernom tugom objavljujemo smrt moje majke, Anouk Aimée. Bila sam kraj njezine postelje kad je jutros preminula u svom domu u Parizu'', napisala je Manuela uz majčinu fotografiju iz mladosti.

Anouk Aimée već sa 16 godina glumila je u ''Ljubavnicima''. Postala je ikona romanse 1960-ih zahvaljujući filmu ''Muškarac i žena'' za koji je bila nominirana i za Oscara u kategoriji najbolje glumice i osvojila Zlatni globus.

Tijekom sljedeća dva desetljeća, glumila je u preko 40 filmova, a američki redatelj Robert Altman ju je aktivirao iz mirovine kako bi ponovno glumila s Marcellom Mastroiannijem u filmu ''Pret a Porter'' 1994. godine.

Njena najpoznatija uloga bila je u filmu ''La Dolce Vita''. Fellini je 1960. ju je pozvao da glumi bogatu nasljednica Maddalenu, a ta uloga savršeno joj je pristajala. Svima su u pamćenje ostale urezane scene u kojima se s poznatim Talijanom Marcellom Mastroiannijem vozi po Rimu.

Posljednji film u kojem je glumila bio je ''The Best Years Of a Life''.

