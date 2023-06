Isplivala potresna fotografija supruge Nikole Jokića, nastala je davne 1995. godine i malo tko zna da je to ona

Natalija Jokić bila je tek beba kada je morala sa svojim roditeljima pobjeći iz Krajine tijekom Oluje, a sada je isplivala njezina fotografija iz tog razdoblja.

Srpski košarkaš i član NBA kluba Denver Nuggetsa Nikola Jokić ovih je dana pod povećalom nakon što je ostvario veliki uspjeh sa svojim klubom, a svojim životom privukao veliko zanimanje javnosti i navijača.

U središtu pozornosti našla se i njegova supruga Natalija Jokić s kojom je u vezi još od srednješkolskih dana i koja je njega najveća podrška, uz kćer Ognjenu koju su zajedno dobili.

Natalija ne krije koliko je ponosna i sretna zbog njega, a upravo je ona osvojila Amerikance svojom jednostavnošću i činjenicom da joj medijska pažnja nije važna. A sada su se pojavile informacije koje dosad nisu bile poznate, a odnose na njezino teško djetinjstvo.

Naime, Natalija je tijekom Oluje bila morala bježati iz Krajine zajedno sa svojom obitelji, a sada se pojavila naslovnica srpskih Večernjih novosti iz davne 1995. godine na kojoj su upravo ona, njezina majka Danica i sestra Maja.

Naslovna strana "Večernjih Novosti" iz 1995. godine, a beba u rukama žene koja se hvata za glavu je Natalija Jokić, supruga Nikole Jokića.#jokic #joker #DenverNuggets pic.twitter.com/OlFKvF9YLe — sportsscandals (@sportsscandals1) June 14, 2023

Ona i Nikola su od 2020. godine u sretnom braku, a on je svojim iskazom ljubavi i privrženosti prema njima iznenadio Amerikance, ali i obožavatelje diljem svijeta. Naime, Nikola na košarkaškom terenu ne smije nositi vjenčani prsten, no on se domišljato sjetio kako da bude ipak uz njega. Tako na svakoj utakmici možemo vidjeti zlatni prsten vezan vezicama na njegovim tenisicama. U jednom on intervjua je otkrio kako je taj trik vidio još kod jednog suigrača u Srbiji i da kada nosi prsten ima osjećaj da je obitelj uz njega. A video o tome je i objavila čak i NBA na svom profilu na Twitteru.

Nikola i Natalija detalje svog privatnog života ne vole dijeliti s javnosti, a njihova se ljubav rodila nakon desetogodišnjeg prijateljstva u srednjoj školi. U vezi su bili osam godina, nakon čega su se 2020. godine vjenčali u Somboru, Nikolinom rodnom gradu gdje je održana proslava za pamćenje na kojoj su bili prisutni njihovi najbliži prijatelji i članovi obitelji.

"Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sjedili smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Svidjela mi se čim sam je vidio, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vrijeme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je šutila", otkrio je Nikola jednom prilikom za Gloriju.

