Život velike dječje zvijezde mučno je prekinut, a na priču o ovom tragičnom događaju nemoguće je ne zaplakati

Judith Barsi bila je jedna od najuspješnijih dječjih glumica sve do trenutka kada je njezin život brutalno okončan.

Američka glumica Judith Barsi imala je samo deset godina kada je njezin život brutalno okončan, a njezina je smrt ostala zapamćena kao jedna od najšokantnijih u Hollywoodu. Nju i njezinu majku ubio je otac, a potom je i sam sebi oduzeo život 1988. godine.

Judith je bila jedna od najuspješnijih dječjih glumačkih zvijezda kada je bila upucana iz vatrenog oružja, a potom i zapaljena u garaži vlastitog obiteljskog doma. Glumila je u kultnim filmovima "Ralje: Osveta", "Svi psi idu u raj", "Zemlja daleke prošlosti" i mnogim drugima te je zarađivala sto tisuća dolara godišnje.

Majka ju je u svijet glume uvela kada je imala svega pet godina, a zahvaljujući glumačkim ostvarenjima obitelj si je u kratkom roku priuštila novu kuću u Los Angelesu i sve uvjete za miran život, no iza svega se krila mračna priča. Njezin otac Jozsef bio je ovisnik o alkoholu, imao je velikih problema s policijom i nasilnim ponašanjem, a u nekoliko je navrata prijetio kako će ubiti sebe i članove obitelji te zapaliti njihov dom, zbog čega ga je supruga i prijavila.

Djevojčica je jednom prilikom otkrila da je na nju bacao kuhinjsko posuđe, a morala je uzimati i hormonske injekcije jer je bila niska za svoje godine, odnosno imala je samo 112 centimetara.

Na Judith je to sve potresno djelovalo, počela je naglo prikupljati kilograme i čupati si trepavice. Posjećivala je psihologa kako bi se sa stresnom situacijom što lakše nosila i preselila se s majkom u zasebni stan, ali lokalni centar za socijalnu skrb zaključio je kako nema razloga za stvarnu brigu. No bila je to kobna pogreška jer su ubrzo pronađena tri tijela, koja su pripadala malenoj Judith, njezinoj majci i ocu, koji je naposljetku odlučio ostvariti svoje crne prijetnje.

