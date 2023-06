Šezdeseta joj kuca na vrata, a na ovoj ženi ni tragedije s kojima se susrela proteklih godina nisu ostavile traga!

Elizabeth Hurley proslavila je 58. rođendan, a toliko godina na leđima nitko joj na prvu ne bi dao.

Glumica Elizabeth Hurley proslavila je 58. rođendan sa svojim najbližima, a na Instagramu se pohvalila fotografijama s proslave koju joj je priredila obitelj.

Liz je imala nekoliko torti na kojima je puhala svjećice, a posebnu pozornost u njenom su vrtu ukrale i njezine kartonske figure u stvarnoj veličini.

''Obitelj, prijatelji i psići – savršen vikend!'' napisala je u opisu fotografija.

Inače, Elizabeth se prije bavila glumom, a onda se posvetila modelingu i danas je dizajnerica vlastite linije bikinija.

A vitkoj liniji ove žene svi se dive, a osim dobrim genima, Liz na dobroj figuri može biti zahvalna svojim hobijima.

"Obožavam raditi u svom vrtu i često šećem svoje pse. Ne radim nikakve vježbe, ali ne mogu dugo sjediti mirno. Ja zapravo jedem dosta, ali vrlo malo bezvrijedne ili prerađene hrane i ne pijem puno alkohola. Trudim se jesti puno povrća i nikad ne jedem između obroka. Imam više kila nego prije nekoliko godina, ali ne zamaram se time. Vjerojatno sada jedem malo više, ali ne jedem hranu za van i pijem gazirana pića samo jednom u mjesecu. Život je prekratak da bi bio na super strogoj dijeti. Moja slabost je maslac od kikirikija - ako je u kući, zabit ću prst u staklenku svaki put kad prođem pored nje", izjavila je glumica.

Nešto po čemu je ostala itekako poznata javnosti bila je veza s glumcem Hughom Grantom. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a unatoč svemu što se događalo između njih, ostali su do danas u sjajnim odnosima.

Nakon osam godina veze glumca su uhvatili s prostitutkom na Sunset Stripu u Los Angelesu. Policija ga je uhitila, a njegove fotografije objavili su tabloidi diljem svijeta. To pak nije uništilo njihovu vezu, već su ostali još pet godina zajedno. Ne čudi da su ih ostalih pet godina pratile glasine kako Hugh vara Elizabeth, no par je istaknuo kako su sve izgladili te to nije bio razlog njihova prekida. Hugha i dalje prati taj isti skandal.

Elizabeth Hurley i Hugh Grant prekinuli su 2000. godine, no za razliku od ostalih parova, njihov prekid nisu pratili veliki skandali. Naprotiv, par i danas tvrdi da svakodnevno pričaju te da su najbolji prijatelji. "Ona mi je najbolja prijateljica, nju prvu nazovem kada mi je teško", rekao je Hugh pet godina nakon prekida. Bivši par razgovara o svemu u životu, a Hurley kaže da za sve savjete ide upravo njemu.

A proteklih nekoliko godina, Liz se oprostila od čak tri bivša partnera koji su preminuli. Filmski producent Steve Bing, otac njezina sina Damiana, preminuo je 2020. nakon pada s krova luksuzne stambene zgrade od 27 katova. Zatim, australski igrač kriketa Shane Warne, za kojeg je glumica bila zaručena, preminuo je od srčanog udara u 52. godini 2022. godine, a nakon njega, glumica se ove godine oprostila i od glumca Toma Sizemorea koji je preminuo od aneurizme mozga, a s kojim je bila u kratkoj vezi u prošlosti.

