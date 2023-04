Legendarni glumac progovorio o načinu na koji su se ljudi prije upoznavali: ''Pili smo, zaljubljivali se, a danas...''

Hugh Grant našalio se da mu nedostaju vremena kada su se glumci na setu zaljubljivali i na kraju i vjenčali.

Holivudski glumac Hugh Grant našalio se da mu nedostaju dobra stara vremena kada su se glumci zaljubljivali jedni u druge i spajali s kolegama sa seta te na kraju i vjenčali.

Britanski glumac rekao je da umjesto zajedničkog flerta i pića, kolege sada samo odu kući i skrolaju Twitterom nakon radnog dana na setu.

''Filmovi su sada tako čudni. U stara vremena svi su se navečer opijali, večerali i zaljubljivali jedni u druge i sve to. Parovi s ekrana postajali su i parovi u stvarnom životu. Sad je sve to prestalo zbog telefona. Svi idu kući i gledaju u Twitter. To je tako tužno.''

Grant je kao mlad glumio u nizu romantičnih filmova, uključujući ''Četiri vjenčanja i sprovod'', ''Notting Hill'' i ''Prava ljubav''.

Glumac je svoju partnericu Liz Hurley upoznao upravo dok su glumili u španjolskoj produkciji ''Remando Al Viento'' 1988. dok je Grant glumio Lorda Byrona, a Hurley Claire Clairmont.

Bili su zajedno nekoliko godina, a rastali su se 2000. godine no i dalje su prijatelji.

Među Grantovim prekrasnim kolegicama s kojima je imao zadovoljstvo raditi tijekom godina je Renee Zellweger koja je glumila istoimenu Bridget Jones, dok je Grant glumio ženskaroša izdavača knjiga Daniela Cleavera.

Zatim je glumio zajedno s Martine McCutcheon u britanskoj senzaciji ''Love Actually'' 2003. A u romantičnoj komediji iz 1994. ''Četiri vjenčanja i sprovod'', Grant glumi Charlesa, a Andie MacDowell glumi njegovu ljubavnu ljubav, Carrie. Grant je također glumio uz Sandru Bullock u romantičnoj komediji ''Two Weeks Notice'' iz 2002. godine.

Iako mu je Elizabeth bila prva i zadnja kolegica sa seta u koju se zaljubio, uz snimanje u nekadašnjim vremenima vežu ga uspomene.

Iza Hugha je i veza s Tinglan Hong, s kojom je dobio danas 8-godišnju kćer Tabithu i 7-godišnjeg sina Felixa.

2012. godine upoznao je producenticu Annu Elisabet Eberstein. Vjenčali su se 2018. godine, a zajedno imaju i dvoje djece koje drže podalje od javnosti.

