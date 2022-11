Slavni šarmer otkrio s kojom se to scenom omiljenog filma posebno mučio, danas je svi obožavaju, a on je ne može smisliti!

Hugh Grant jedan je od glavnih glumaca omiljenog božićnog filma "Zapravo ljubav", a sada je otkrio koja mu je to scena bila posebno mrska pri njegovu snimanju prije 19 godina.

Jedan od omiljenih britanskih glumaca i zvijezda brojnih romantičnih komedija Hugh Grant priznao je da se mučio sa snimanjem jedne od legendarnih scena koje je snimio u hit-filmu "Zapravo ljubav".

Pogledaj i ovo Sve su ga obožavale! Omiljenog zavodnika nije lako prepoznati ovih dana, tragove umora i iscrpljenosti na licu ne može sakriti

Film je to koji se i nakon 19 godina nalazi na obaveznom popisu božićnih filmova, njegovi obožavatelji teško se mogu odlučiti koja im je najdraža scena, no čini se da im je upravo jedna od vodećih zvijezda ostala u najboljem sjećanju.

Danas 62-godišnji Hugh prisjetio se snimanja romantične komedije i priznao kako mu nije bilo ugodno snimati jednu od scena u kojoj se pojavljuje kao britanski premijer koji se zaljubljuje u jednu od članica svog tima, koju je utjelovila Martine McCutcheon.

Gledatelji su bili oduševljeni njihovom ljubavnom pričom, a posebno ih se dojmio trenutak u kojem Hugh izvodi urnebesni ples nakon što se suprotstavio "ljigavom" predsjedniku SAD-a, kojeg glumi Billy Bob Thornton, i to zbog djevojke u koju se zaljubio.

Međutim, dok se gledateljima ta scena sviđa, Hugh je priznao da je želio da se to izostavi jer mu nije bilo drago to snimiti. U razgovoru s Diane Sawyer za ABC-jevu emisiju "The Laughter & Secrets of Love Actually: 20 Years Later" Hugh je opisao kako se osjećao.

"Vidio sam to u scenariju i pomislio sam: 'Pa, mrzit ću to.' Uopće mi se nije svidjela pomisao na to da moram plesati, a kamoli vježbati ples. I izvan ritma sam, inače, pogotovo na početku kad mrdam guzicom. Danas ima mnogo ljudi, i ja se slažem s njima, koji misle da je to najmučnija scena u povijesti, ali onda su tu i neki ljudi kojima se to sviđa!" izjavio je Hugh.

Redatelj Richard Curtis potvrdio je Hughovu priču i prisjetio se kako je negodovao zbog nje.

"Mislim da se nadao da ću se razboljeti ili tako nešto i da ćemo reći: 'O, pa, kakva šteta, morat ćemo izbaciti tu plesnu sekvencu'", izjavio je Richard.

Također je otkrio i da je postojala ugovorna obveza koja je značila da je Hugh morao izvesti ples, što je glumac u šali opisao kao ugovornu giljotinu.

