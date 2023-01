Bivši ju je prevario s prostitutkom, ali ni to nije ostavilo traga na njenom tijelu kojim može posramiti i upola mlađe kolegice!

Elizabeth Hurley novom je fotografijom utoplila hladne prosinačke dane svojim pratiteljima, a ujedno i pokazala kako izgleda snimanje filma ''Christmas in Paradise''.

Elizabeth Hurley 57-godišnja je glumica koja svojom linijom ostavlja bez daha pratitelje diljem svijeta.

Po njenim fotografijama nitko ne bi rekao da je Liz pri kraju petog desetljeća života, a to je dokazala i novom fotografijom u majici s dubokim prorezom na dekolteu koji je istaknuo njene grudi. Majicu je držala tanka vezica, a glumica je nasmijana pozirala sa šarenim šeširem na glavi. Usto, podijelila je i još nekoliko fotografija s trenutne lokacije na kojoj snima film ''Christmas in Paradise''.

Glumica je početkom ove godine podijelila tajnu svog izgleda za Daily Mail.

"Obožavam raditi u svom vrtu i često šećem svoje pse. Ne radim nikakve vježbe, ali ne mogu dugo sjediti mirno. Ja zapravo jedem dosta, ali vrlo malo bezvrijedne ili prerađene hrane i ne pijem puno alkohola. Trudim se jesti puno povrća i nikad ne jedem između obroka. Imam više nego prije nekoliko godina, ali ne zamaram se time. Vjerojatno sada jedem malo više, ali ne jedem hranu za van i pijem gazirana pića samo jednom u mjesecu. Život je prekratak da bi bio na super strogoj dijeti. Moja slabost je maslac od kikirikija - ako je u kući, zabit ću prst u staklenku svaki put kad prođem pored nje", izjavila je glumica.

A njen ljubavni život, u kojem je imala uspone i padove, očito nije ostavio prevelikog traga na nju.

Njezina najpoznatija veza svakako je ona s kolegom Hughom Grantom. Grant i Hurley upoznali su se na setu filma "Rowing With the Wind" 1987. godine. Zajedno su bili 13 godina, a unatoč svemu što se događalo između njih, ostali su do danas u sjajnim odnosima.

Nakon osam godina veze glumca su uhvatili s prostitutkom na Sunset Stripu u Los Angelesu. Policija ga je uhitila, a njegove fotografije objavili su tabloidi diljem svijeta. To pak nije uništilo njihovu vezu, već su ostali još pet godina zajedno. Ne čudi da su ih ostalih pet godina pratile glasine kako Hugh vara Elizabeth, no par je istaknuo kako su sve izgladili te to nije bio razlog njihova prekida. Hugha i dalje prati taj isti skandal.

Elizabeth Hurley i Hugh Grant prekinuli su 2000. godine, no za razliku od ostalih parova, njihov prekid nisu pratili veliki skandali. Naprotiv, par i danas tvrdi da svakodnevno pričaju te da su najbolji prijatelji. "Ona mi je najbolja prijateljica, nju prvu nazovem kada mi je teško", rekao je Hugh pet godina nakon prekida. Bivši par razgovara o svemu u životu, a Hurley kaže da za sve savjete ide upravo njemu.

