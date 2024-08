Jole je opet pokazao koliko je romantičan prema supruzi Ani, a za to je imao i poseban povod: ''Živote moj...''

Ana Čagalj slavi 43. rođendan, a tim povodom njezin suprug joj je posvetio objavio na društvenim mrežama.

Pjevač Joško Čagalj Jole svojoj je supruzi Ani čestitao rođendan na društvenim mrežama. Uz emotivan opis podijelio je i video na kojemu možemo vidjeti njihove brojne fotografije.

''Sretan rodjendan živote moj! Volim te'', napisao je naš popularni pjevač.

Brojni obožavatelji odmah su pohrlili u komentare te se pridružili čestitkama.

''Sretan rođendan'', pisali su ispod objave.

Podsjetimo, par je u lipnju proslavio 18. godišnjicu braka, a više o tome pročitajte OVDJE.

Jedan od naših najskladnijih parova vjenčao se 4. lipnja 2006. godine, a na njihovoj nezaboravnoj svadbi bilo je vise od 400 uzvanika.

Do ljubavne priče Jole i Ane zamalo nije ni došlo jer je kralj zabave pri upoznavanju zapisao pogrešan broj njezina mobitela.

''On je na kraju dobio moj pravi broj pa me nazvao i tako smo se dogovorili pa je on malo kasnio. A ja ne volim baš kašnjenje, ja sam ono baš točna. I prvo smo bili malo prijatelji i mic po mic i eto nas.'', ispričala je Ana ranije u IN magazinu.