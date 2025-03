Pobjednik srpskog izbora za Eurosong doživio je pravu dramu prije nastupa: ''Malo me to poljuljalo!''

Princ od Vranje, srpski predstavnik za Eurosong, prije nastupa u polufinalu imalo je nezgodu.

Predstavnik Srbije na ovogodišnjem Eurosongu, Princ od Vranje, u polufinalu ''Pesme za Evroviziju'' imao je nezgodu, piše Blic.

Naime, prije nastupa rekvizit nalik mjesecu, pao je na njega.

"Nesreća mi se dogodila na sreću ili nažalost usred programa. Čelično uže se otkačilo i mjesec je pao na mene. Ne znam kako se to dogodilo, ali imali smo pet sekundi tišine uživo u prijenosu", rekao je glazbenik kojem je pravo ime Stefan.

Princ od Vranje Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Scenografija je namještena i odmah sređena, a kako je pjevač prošao bez povreda, inzistirao je da nastupa.

''Malo me je to poljuljalo, ali smirio sam se brzo. To je nešto na čemu sam radio", dodao je.

Inače, Princ je od stručnog žirija dobio 10 bodova, a od publike 8 što daje 18 bodova. Drugoplasirane su bile Harem Girls, sa samo jednim bodom manje.

Kako vam se sviđa odabir Srbije? Sviđa mi se pjesma

Pjesma je prosječna

Nikako mi se ne sviđa Sviđa mi se pjesma

Pjesma je prosječna

Nikako mi se ne sviđa Ukupno glasova:

Princ od Vranje Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Princ od Vranje Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Više o glazbeniku koji je pomeo konkurenciju i pobijedio na ''Pesmi za Evroviziju'', pročitajte OVDJE.

Reakcije s društvenih mreža ne idu mu u prilog, a više o tome saznajte OVDJE.

Objavljen je raspored nastupa u finalu Dore, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Na temelju stravičnog detalja policija otkrila kada je preminuo kultni glumac

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Znate li u kojoj našoj seriji je glumila Žanamari? Utjelovila je kriminalku!

Pogledaji ovo Celebrity Objavljen je raspored nastupa u finalu Dore, sve je spremno za veliku završnicu!

Pogledaji ovo Celebrity Bivši član žirija MasterChefa o životu nakon showa, ali i od koga je naslijedio ljubav prema kuhanju!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako je veliki favorit Dore proslavio prolazak u finale!

Pogledaji ovo Celebrity Elon Musk dobio 14. dijete, njegova partnerica iznenada objavila vijest o prinovi!

Pogledaji ovo Celebrity Tko će pobijediti na Dori? Stanje na kladionicama promijenilo se nakon drugog polufinala!