Kći Brucea Willisa podijelila nove informacije o njegovu zdravlju: ''Mogu osjetiti njegovu ljubav''

U emotivnom osvrtu na očevo zdravstveno stanje Rumer Willis otvoreno je progovorila o izazovima s kojima se njezina obitelj suočava dok se Bruce Willis bori s demencijom.

Kći glumca Brucea Willisa, Rumer, otkrila je da je njezin slavni otac ponekad ne prepoznaje kada ga posjećuje, usred njegove borbe s demencijom.

Tridesetsedmogodišnja glumica u četvrtak je dala obožavateljima nove informacije o zdravlju 70-godišnjeg oca putem svojih Instagram priča.

Bruce i Rumer Willis Foto: Instagram

Holivudska ikona povukla se iz glume 2022. zbog pogoršanja zdravstvenog stanja te je preseljena iz obiteljskog doma u zasebnu prizemnicu, u kojoj ima tim za njegu 24 sata dnevno.

Rumer je podijelila da, iako Bruce možda ne prepoznaje uvijek svoju kćer, ona zna da on može osjetiti njezinu ljubav i da u njemu još postoji iskra.

Otkrila je da je toliko sretna i toliko zahvalna što ga još uvijek može posjećivati i zagrliti.

Rumer Willis - 1 Foto: Instagram

''Toliko sam zahvalna što kada dođem tamo i zagrlim ga, bez obzira prepoznaje li me ili ne, on može osjetiti ljubav koju mu dajem, a ja mogu osjetiti njegovu. Da još uvijek vidim iskru u njemu i da on može osjetiti ljubav koju mu dajem. Pa, to je stvarno lijep osjećaj'', rekla je.

Rumer je podijelila da na posjete vodi i svoju 23-mjesečnu kćer Louettu.

''Jednostavno sam zahvalna što mogu doći tamo s Louettom i što možemo provesti vrijeme s njim i što mogu osjetiti ljubav koju on ima prema meni, a da ga ja mogu voljeti i biti uz njega.''

Rumer Willis - 2 Foto: Instagram

''Ljudi me uvijek pitaju to pitanje, a mislim da je malo teško odgovoriti jer istina je da netko s FTD-om (frontotemporalnom demencijom) ne stoji baš dobro. On je u redu, u smislu nekoga tko se nosi s frontotemporalnom demencijom'', rekla je.

U lipnju je Rumer podijelila dirljive fotografije sebe i Brucea tijekom godina u zamišljenoj objavi za Dan očeva.

Rumer je ranije otkrila i da joj otac jako nedostaje te je 2023. objavila fotografije njega i njegove unuke.

Rumer i Bruce Willis Foto: Instagram

Bruce Willis - 3 Foto: Instagram

Bruce s bivšom suprugom Demi Moore (63) ima Rumer i njezine dvije sestre –Tallulah (31) i Scout (34). Bili su u braku od 1987. do 2000. godine.

Također je otac kćeri Mabel (13) i Evelyn (11) sa suprugom Emmom Heming Willis (47). Vjenčali su se 2009. godine.

Tallulah i Bruce Willis - 4 Foto: Instagram

Bruce Willis i kći Tallulah Foto: Instagram

O glumcu se njegova obitelj neprestano brine, a Bruce je nedavno viđen i sa zdravstvenim djelatnikom. Fotografije pogledajte OVDJE.

Bruce Willis - 1 Foto: Profimedia

