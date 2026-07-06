Oglasio se Thompson godinu dana nakon koncerta na zagrebačkom Hipodromu, evo što je imao za reći

Marko Perković Thompson prisjetio se na Instagramu koncerta na zagrebačkom Hipodromu održanog prije godinu dana te zahvalio publici na podršci.

Marko Perković Thompson obilježio je prvu godišnjicu koncerta na zagrebačkom Hipodromu emotivnom objavom na Instagramu.

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"Prošlo je godinu dana. 'Kad se sjetim suza krene, zamirišu uspomene...' Taj je koncert, zahvaljujući vama koji ste prepoznali moj rad, ostavio neizbrisiv trag u mojoj karijeri, mom životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni. Hvala vam na podršci i što ste uz nas", poručio je svojim pratiteljima.

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Thompson na Instagramu Foto: Thompson/Instagram

Thompsonov nastup 5. srpnja 2025. ostao je upamćen kao najveći koncert održan u Hrvatskoj. Događaj je mjesecima prije izazivao veliko zanimanje i brojne rasprave, a prema službenim podacima prodano je 485.430 ulaznica, dok su organizatori procijenili da se na Hipodromu okupilo više od 504.000 ljudi.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 8 Foto: Cropix

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Cropix

Publika je pristigla iz čak 45 zemalja i više od 5000 gradova. Uz najveći broj posjetitelja iz Hrvatske, među stranim gostima prednjačili su oni iz Njemačke, Austrije te Bosne i Hercegovine.

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Probe grafika za LED ekrane na Hipodromu - 2 Foto: Damir Krajač / CROPIX

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Cropix

Thompson u Sinju - 4 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Thompson je prije dva dana održao koncert u Zaprešiću, a više pogledajte OVDJE.

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