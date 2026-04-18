Svestrana glumica iz Kumova otkrila nam je sliči li razboritoj Zdenki te koja je tajna dugovječnosti Kumova

Atmosfera na trećem izdanju kviza o hit-seriji Kumovi bila je ispunjena smijehom, uzbuđenjem i brojnim obožavateljima, a posebnu pažnju privukla je i glumica Irena Matas, koja je s nama podijelila svoje dojmove o događaju, seriji i ulozi koja joj je obilježila karijeru.

Na trećem izdanju popularnog kviza o seriji Kumovi, među gostima se pojavila i glumica Irena Matas, koja je utjelovila jednu od upečatljivijih likova – Zdenku. U razgovoru nam je otkrila dojmove s kviza, tajnu uspjeha serije, ali i koliko joj znači ova uloga u karijeri.

Na samom početku nije skrivala uzbuđenje zbog dolaska na događaj koji okuplja obožavatelje serije.

Irena Matas - 2 Foto: Nova TV

''Ja sam oduševljena što sam pozvana ovdje, obožavam pub kvizove ali nemam iskustva s njima i sretna sam da sam pozvana na ovaj treći, čula sam da su prva dva bila genijalna. Obzirom da pratim sve epizode, nadam se da ću i sama moći odgovoriti na neka od postavljenih pitanja.''

Kviz je samo još jedan dokaz koliko su Kumovi postali fenomen, a Irena smatra da iza tog uspjeha stoji cijeli tim koji besprijekorno funkcionira.

''To je apsolutno dobitna kombinacija scenarija, pisaca koji ovo raspisuju, kreativnog i izvršnog producenta, talentiranih vještih i iskusnih režisera, snimatelja, direktora, fotografije, sjajnog casta kojeg su očigledno znali kako odabrati, tu smo već punih pet godina, idemo prema sedmoj sezoni, apsolutno nitko ovo nije vjerovao.''

Iako je publika često poistovjećuje s njenim likom, Irena priznaje da između nje i Zdenke postoje velike razlike, ali i jedna važna poveznica.

''Uopće se ne mogu poistovjetiti, ja sam čisti štokavac što se tiče samoga govora, a glumim Zdenku, bučnu, priprostu, ekstrovertiranu, provokativnu, ciničnu, ali punokrvnu žensku osobu iz onoga kraja. Moje podrijetlo potječe iz dalmatinske zagore s očeve strane, tako da ja dajem tribute svojim pokojnim tetama i bakama na ovaj način. Krv nije voda, iako nisam rođena u Dalmaciji niti živim tamo, očigledno su producenti dobro procijenili da ja mogu Zdenku iznijeti na plećima!''

Zdenka je ujedno i njezina najveća televizijska uloga do sada, iako suradnja s Novom TV traje godinama.

''Ja sam suradnica dramskog programa Nove TV, već dvadesetak godina, ali sam zbog prirode svog prethodnog posla niz godina radila u turizmu, tako da nije bilo previše vremena da surađujemo, ali svaki put bih se odazvala za manje epizodne uloge, bio ih je ogroman niz. Zdenka je sada daleko dulja i najveća je do sada u mom slučaju.''

Svestranost je nešto što ovu glumicu posebno izdvaja – gluma, pjevanje i ples kod nje idu ruku pod ruku, a energije joj, kaže, ne nedostaje.

''Obzirom da je kod mene specifična situacija i da su se moji cjeloživotni hobiji gluma, pjevanje i plesanje profilirali kao profesija na kraju, ja uistinu u svim tim segmentima jako uživam. Nisam se umorila, ja sam željna svega toga i meni svi ti elementi nedostaju. Ja bih najradije još i pjevala i plesala samo neka zovu! S 45 godina sam stala na veliku scenu u mjuziklu ''Jadnici'', američka produkcija, pjevala sam Madame Thenardier. Kad sam se to usudila s 45 godina, jasno je da sam i dalje željna svega, voljela bih da me zovu i angažiraju u svim formatima.''

Inače, Irena se skoro 15 godina bavila nautičkim turizmom, ali žar prema umjetnosti uvijek je plamtio.

Za kraj, otkrila nam je i kakvi su joj planovi za ljeto, nakon radnog perioda, slijedi zasluženi odmor:

''Ovog ljeta će biti više opuštanja, ali prošlo ljeto bilo mi je radno. Snimali smo do svibnja i onda sam imala nekoliko mjeseci slobodno tako da sam se vratila osnovnoj struci i radila sam u Rapcu kao animatorica. Radne kolege su mi imale od 25 do 35 godine manje od mene, ali su me jako lijepo prihvatili, bilo je i među njima i među gostima i zaposlenicima puno njih koji prate Kumove.''

Prisjetila se Irena i kako ju je jedan slovenski turist blijedo gledao dok joj je predao svoje dijete na čuvanje jer ju je prepoznao iz slovenske verzije Kumova.

''Ja sam bila odjevena kao animator, on je meni predao to dijete i blijedo me gleda i upitao: ''Jeste vi igralka u Botrih?''. Nije mogao vjerovati da me tamo vidi'', ispričala je.

''Lijepo i izazovno iskustvo, obnovila sam engleski i njemački, ali ovog ljeta mislim da će više biti plivanje i druženje s nećakom i nećakinjom.''

Treći kviz o Kumovima još jednom je pokazao koliko publika voli ovu seriju, a uz energiju i strast kakvu ima Irena Matas, jasno je i zašto.

