Totalno neočekivano! Glumac iz hit-serije snimljen u javnom prijevozu

Zvijezda serije "The Summer I Turned Pretty" Gavin Casalegno oduševio je fanove nakon što je snimljen kako se sa suprugom vozi javnim prijevozom u Londonu.

Mladi holivudski glumac Gavin Casalegno, poznat po ulozi Jeremiaha u hit seriji "The Summer I Turned Pretty" (Ljeto kad sam postala lijepa), ovih je dana ponovno privukao pažnju, ali ne zbog nove uloge, već zbog potpuno neočekivanog prizora iz svakodnevice.

Njegova supruga Cheyanne na TikToku je objavila video u kojem se njih dvoje voze londonskom podzemnom željeznicom. Snimka je brzo postala viralna jer je mnoge iznenadilo koliko se slavni glumac uklopio među obične putnike, bez pompe, osiguranja ili prepoznatljivog glamura.

Galerija 21 21 21 21 21

Zanimljivo, kako navode strani mediji, gotovo nitko od putnika nije prepoznao popularnog glumca, što je dodatno šokiralo fanove na internetu.

26-godišnji Casalegno je svjetsku slavu stekao ulogom Jeremiaha Fishera u seriji "The Summer I Turned Pretty", čija je treća sezona prošlog ljeta uzburkala društvene mreže. Karijeru je započeo još kao dijete, a tijekom godina pojavljivao se u projektima poput "The Vampire Diaries", "Noah" i "Nine Seconds".

Njegov šarm, izgled i prirodna gluma brzo su ga učinili jednim od miljenika mlađe publike.

Pogledaji ovo Celebrity Misteriozna smrt influencerice: Detalj s nadzornih kamera uznemirio je javnost

Iako je godinama bio u vezi s glumicom i modelom Larsen Thompson, s kojom je prekinuo 2022., Gavin je privatni život uvijek držao podalje od očiju javnosti. Zato je mnoge iznenadio kada je 2024. iznenada objavio da se oženio – i to bez prethodne najave veze. Njegova supruga Cheyanne (King) Casalegno po struci je medicinska sestra, a danas radi kao influencerica.

Par se upoznao 2023. godine, a ubrzo su započeli vezu koju su dugo skrivali od javnosti. Vjenčali su se u studenom 2024. u intimnoj ceremoniji u Kaliforniji, a zbog njegovog kratkog projekta živjeli su i u Tajlandu. Supruga mu je velika podrška – prati ga na događanjima, sudjeluje u njegovim projektima i aktivno dijeli njihov zajednički život na društvenim mrežama. Kako tvrde, njihov odnos temelji se na zajedničkim interesima, vjeri i međusobnoj podršci, a Gavin je istaknuo kako je upravo komunikacija ključ uspješnog braka.

Unatoč rastućoj slavi, Gavin i njegova supruga nastoje živjeti što normalnije. Upravo je to pokazao i viralni video iz Londona – bez luksuznih automobila i privatnih vozača, odlučili su se za javni prijevoz poput svih drugih.

Iako je treća sezona završila 2025. godine, fanove je razveselila vijest kako će cijela priča biti zaključena filmom. Više o tome proitajte OVDJE.

Njegovog televizijskog brata mnogi su usporedili s Leonardom DiCaprijom. Zašto, pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Kate Middleton zablistala na važnoj ceremoniji i pokazala zašto je miljenica javnosti

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Prizor našeg pjevača s prinovom svima je izmamio osmijeh na lice: ''Samo uživaj...''

Pogledaji ovo Celebrity Zvjezdani dolazak: Pogledajte kako je Majin Bloom stigao na svoju rođendansku proslavu iz snova!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Holivudski san se raspada? Harry i Meghan pred raskidom jednog od najskupljih ugovora