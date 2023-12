Jedan od najpoznatijih domaćih chefova ispričao sve o transplantaciji kose: ''Vidio sam da je počelo rijetko rasti, veliki zalisci...''

Jedna od najtraženijih estetskih intervencija današnjice zasigurno je transplantacija kose. To je problem koji pogađa ljude diljem svijeta i upravo iz tog razloga sve su češće kirurške intervencije. Kako izgleda sama transplantacija kose, te koji se poznati kuhar odlučio na ovaj pothvat prije godinu dana otkriva naš Hrvoje Krolo za In magazin.

Gubitak kose često može imati dubok emocionalni utjecaj na pojedince, bez obzira na spol ili starosnu dob. Genetika je nešto na što još uvijek ne možemo u potpunosti utjecati ali zato nam se nude prilike kojima možemo nastale nedostatke nadomjestiti. Na transplantaciju kose koja postaje sve popularnija i na našim prostorima odlučio se i poznati chef Ivan Pažanin.



''Ja nisam ima velikih problema i nije mi to smetalo, ali vidio sam da je počelo rijetko rasti, veliki zalisci i zaista je falilo kose. I onda sam to htio riješiti u jednom šutu i to je tako ispalo'', ispričao je.



Godinu dana je prošlo od kako je Ivan napravio, kako kaže, najbolju odluku. Po njegovoj kosi sada se ne može ni naslutiti da je bilo intervencija. U šali nam otkriva što se sve promijenilo od kako ima više kose.



''Treba više gela i treba više vremena provoditi ispred ogledala. Ali dobro se osjećam i ja bi rekao da je to prirodno. To je tvoja kosa, samo je stavljena s jednog mjesta na drugi'', objasnio je Ivan.

Je li djevojkama to bitno?

''Nemam ti pojma, govore mi da je lijepo, pa mislim da je'', rekao je Ivan.



Transplantacija kose je kirurški postupak gdje se folikuli dlake sa donatorskog područja presađuju na mjesto gdje je kosa prorijeđena ili izgubljena. Postupak traje nekoliko sati, no jedno treba biti svima jasno.

''Trebamo znati da je to zahvat koji se radi u lokalnoj anesteziji i u kojem nije svatko kandidat za transplantaciju kose, bitna je procjena liječnika kakva je donorska regija koju uzimamo sa stražnje i postranične strane glave. Bitno je naglasiti kako je transplantacija kose zahvat koji isključivo rade liječnici, dakle zabranjeno je da se rade od strane tehničara je u nekim istočnim zemljama slučaj'', objasnila je Vana Kljaković Gašpić, dr. med., specijalist dermatovenerologije.



Doktorica Vana napominje kako sami zahvat nije bolan te da oporavak traje od 7 do 10 dana.

''Prva tri mjeseca te novo usađene dlake otpadaju i tek nakon 3 mjeseca počinje njihov rast i otprilike nakon 6 mjeseci je 50 posto rezultata, a puni rezultat se čeka do godine dana'', dodala je Vana Kljaković Gašpić.



Strpljenje je nešto što je najvažnije u samom procesu čekanja rezultata zahvata. A na transplantaciju se odlučio i poznati splitski frizer Ivica Šuljak

''Bavim se kosom već 30 godina i zašto ja sebe ne bi prezentirao i uljepšao glavu. Meni treba jedno 20 minuta bez obzira na ovu moju kosu da je namjestim i da ljudi ne primijete. Meni svi govore zašto sam se odlučio za transplantaciju pa ti imaš kose, ali sad kad me ovako vide shvatit će zašto'', otkrio je frizer Ivica Šuljak.



Još jedan muškarac koji je javno za našu emisiju pričao o transplantaciji kose bio je i Tony Cetinski koji svoje zadovoljstvo zahvatom ne skriva.



''Idem do kraja sad kad sam već stavio, napravit ću frizuru kao Don King, onaj boksački menadžer ili kao Kramer iz Seinfileda, ono ludo, jer meni se odmah kovrča pa ne znam šta ću s njom, ja ne volim to fenirati, najsretniji sam bio kad sam imao ono za brijanje glave, ćelav, još namažeš s kremicom lubanjicu...'', ispričao je Tony.



Bilo da je motiv transplantacije odraz u ogledalu, vraćanje samopouzdanja ili pak nešto treće, najbitnije je da ponovno zavolimo sebe jer na takav način moći ćemo i tu ljubav širiti dalje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Zanimljivosti Iris Livaja pokazala je kako je ukrasila božićno drvce, jedan je ukras posebno svima zapeo za oko

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Svi su se pitali tko je ova zgodna brineta pored Aleksandre Prijović, a onda je za one koji ne znaju uslijedilo pravo iznenađenje!