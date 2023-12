Iris Livaja pokazala je kako je ukrasila božićno drvce, jedan je ukras posebno svima zapeo za oko

Iris Rajčić snimila je video na Instagramu u kojem je pokazala ukrase na boru, a neki od njih imaju značenje.

Supruga našeg nogometaša Marka Livaje, Iris Rajčić, nije mogla dočekati Badnjak pa je odlučila već sada okititi božićno drvce u njihovom domu.

Osim kuglica na koje smo navikli, Iris je stavila i neke figurice koje imaju posebno značenje za nju, ali i ostatak njezine obitelji.

Na boru se isticao ukras krokodila s dresom koji na sebi sadrži broj 10, a potom je snimila medvjedića koji drži kockicu u kojoj piše "bebin prvi Božić".

Šalje li Iris time neku indirektnu poruku ili je to samo ukras od prije, pitali su se njezini pratitelji.

Podijelila je i video na kojem izlazi iz kupovine s ukrasima, a u ruci nosi veliku vrećicu - čini se kako je prava obožavateljica božićnih dekoracija.

Iris sa suprugom Markom ima dvoje djece, a nedavno je otvorila i restoran u Splitu.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine.

"Moj život, naš život trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko", zaključila je tada.

