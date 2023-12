Iris Rajčić iznenadila je objavom seksi fotografija koje su sve podsjetile na dane kad je harala modnim pistama!

Iris Rajčić ovih dana objavila je svoje manekenske fotografije na kojima pozira u vrućim izdanjima i tako ugrijala svoje pratitelje u ovim hladnim danima.

Supruga nogometaša Marka Livaje Iris Rajčić manekensku karijeru napustila je upravo zbog njega, a proteklih nekoliko dana objavljuje profesionalne i provokativne fotografije koje neodoljivo podsjećaju na one iz dana kada se šetala modnom pistom.

Podijelila je fotografiju u dugoj elegantnoj narančastoj haljini s neobičnim otvorom kod grudi i visokim prorezom na dnu koji je istaknuo njezine zgodne noge.

Zatim je pozirala u krevetu noseći na sebi crne najlonke, a preko toga je odjenula samo crni bodi s dubokim dekolteom.

"To te pitam", "Goriš", "Uvijek prelijepa", "Mačko", "Kakva žena", "Divna si", samo su neki od komentara pratitelja.

Pozirala je i pored skupocjenog automobila u bordo kožnoj haljini dugih rukava i pripijenoj uz tijelo. Kosa joj je bila u valovima, a na nogama je imala crne kožne salonke.

Iris je danas posvećena obitelji i odgoju djece, a sa suprugom Markom nedavno je otvorila i restoran u Splitu.

Iako se odrekla manekenske karijere, ovog je ljeta snimila kampanju za jedan domaći brend, a sada se okušala i u reklami za jedan modni brend.

Poznato je i kako su mnogi pokušali spriječiti njezinu ljubav s Markom zbog razlike u godinama, a Iris je jednom prilikom o svemu otvoreno progovorila za Slobodnu Dalmaciju.

"Kad sam ga tek upoznala, mislila sam - on je malo mlađi, on je mislio - ona je malo starija, a onda kada je sve to skupa krenulo, bilo je kasno. Bilo je tu ljudi koji su na sve moguće načine pokušavali spriječiti našu ljubav. Znali smo da će vrijeme biti najbolji pokazatelj i pokazati nam hoćemo li ostati zajedno. I eto, pokazalo je", rekla je Iris prošle godine.

"Moj život, naš život trenutačno je podređen njemu. Zašto? Zato što je sve kratkog vijeka. Njegova karijera trajat će možda šest, možda osam godina i to je to, onda ćemo posložiti sve da bude najbolje što može biti. To je naša priča, naš dogovor. Sve što mogu napraviti, ja ću napraviti. I meni to ništa nije teško jer to je moj Marko", zaključila je tada.

