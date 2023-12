Prija se poslije četvrtog koncerta publici zahvalila videom u kojem s publikom u sav glas pjeva našu hit pjesmu: ''Kako smo se ludo proveli!''

Aleksandra Prijović odražala je i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni, a na ovom je u potpunosti iznenadila svoju publiku jer je imala čak četiri gosta iznenađenja.

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović održala je 4 od 5 koncerata u Areni Zagreb. Nakon svakog koncerta na svom Instagramu publici se zahvalila fotografijom, no sada se odlučila na video.

Četvrti koncert obilježila je pjesmom od Tajči na kojem ona i publika u glas pjevaju "Hajde da ludujemo ove noći".

"Kako smo se ludo proveli sinoć. Hvala Zagreb! 4/5", napisala je pored fotografije.

"Najjači koncert, najduže trajao, najviše gostiju", "To je to", "Ljubav naša", "Uživancija na sva 4 koncerta. Svaki će mi ostati u pamćenju. Svaki je poseban po nečemu, bili to emocija, outfiti, vokalna izvedba ili nešto drugo. Hvala za sve", glasili su neki od komentara.

Inače, na ovom koncertu su joj se pridružile i još četiri velike regionalne zvijezde - Saša Matić, Nataša Bekvalac, Jelena Rozga i Lepa Brena.

Osim njih na pozornicu je izašao i njezin sin Aleksandar koji je ponovno svima izmamio suze radosnice.

Do sada su na njezinim koncertima u zagrebačkoj Areni gostovali Željko Samardžić, Lexington, Aco Pejović, Dejan Kostić, Milica Todorović, Tea Tairović i MC Stojan.

Zadnji od pet rasprodanih koncerta na redu je u srijedu 6. prosinca.

