Nakon MasterChefa život joj se promijenio iz temelja: ''Najviše me veseli što me ljudi znaju zbog hrane''

Eni Đorđević za naš portal otkrila je kako joj je MasterChef potpuno promijenio život te da danas uspješno gradi karijeru gastro influencerice. Kaže da je uspjeh rezultat dugogodišnjeg rada, privatni život namjerno drži podalje od javnosti, a u nastavku pogledajte koji je jedini negativan komentar koji je zapamtila.

Eni Đorđević široj je javnosti postala poznata zahvaljujući sudjelovanju u showu MasterChef, a priznaje da joj je upravo to iskustvo potpuno promijenilo život. Danas uspješno gradi karijeru gastro influencerice, okuplja tisuće pratitelja receptima i kulinarskim sadržajem, a iza svega, kaže, stoji puno rada i jedna sasvim neočekivana životna okolnost.

Galerija 27 27 27 27 27

"Meni se život nakon MasterChefa stvarno promijenio iz temelja. Danas svi vole reći: 'MasterChef mi je promijenio život', jer to lijepo zvuči, ali mislim da nas je malo kojima ga je stvarno okrenuo naglavačke. Kad sam 2022. otišla živjeti u Maleziju, imala sam previše slobodnog vremena, a meni je kazna sjediti doma i ne raditi ništa. I tako sam iz 'dosade' krenula snimati recepte... i evo me danas. Očito je ta dosada bila najbolja stvar koja mi se dogodila", rekla je Eni za naš portal.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nitko nije znao tko je mladić na audiciji, a onda je uslijedilo veliko otkriće!

Eni Đorđević, MasterChef - 3 Foto: Nova TV

Eni Đorđević, MasterChef Foto: Nova TV

Popularnost koja je stigla nakon showa nije joj predstavljala teret, a anonimnost, kaže, nije nešto za čim žali.

"Ne. Sve što napravim, napravim ciljano i nikada ne žalim za postupcima jer znam da su u trenutku odluke ti postupci za mene bili najispravniji. Najviše me veseli što me ljudi znaju zbog hrane. Hrana spaja ljude, puni želudac i popravlja raspoloženje. Nema ništa ljepše!!! Da mi se profil bazira isključivo na lifestyleu... e onda bih imala problem. To znači da moraš cijeli život staviti na pladanj. Kod mene toga neće biti. Kod mene je 90 % hrane, a ovih 10 % privatnog života čisto da ljudi vide da nisam robot koji samo kuha."

Eni Đorđević - 5 Foto: Instagram

Iako mnogi kažu da je teško kada hobi preraste u posao, Eni to nije doživjela na taj način.

"Ništa mi nije bilo najteže", odgovorila je na pitanje kratko i jasno.

Jednako je velikodušna i kada je riječ o receptima. Ne postoji jelo koje bi zadržala samo za sebe.

"Ne postoji. Ako imam dobar recept, neka ga svi imaju."

Eni Đorđević - 5 Foto: Instagram

Eni Đorđević - 6 Foto: Instagram

Na društvenim mrežama uglavnom dobiva pozitivne reakcije, no jedan komentar ipak je zapamtila.

"Negativan: 'Nadam se da si se ugušila sa svojom kosom u hrani.' To je jedan jedini negativan komentar na mojoj stranici koji sam morala zapamtiti."

Uvjerena je da uspjeh ne dolazi preko noći, nego kao rezultat dugotrajnog rada i strpljenja.

"Prije nisam znala kako je biti uspješan, a sada znam! Uspjeh je kad ostvariš cilj koji si si zacrtao. Ja sam toliko radila da sam znala da će nešto doći iz toga. Da nije, mislim da bih se zapitala što krivo radim... Trud se kad-tad isplati, samo treba biti strpljiv."

Eni Đorđević - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Vedrana Rudan uputila vapaj dok vodi svoju najtežu životnu bitku: ''Mogu li smjene od 0 do 24 biti nečiji poziv?''

Iako je vrlo aktivna na društvenim mrežama, granice jasno postavlja te nam je otkrila što ne preferira dijeliti javno.

"Moj privatni život. Ljudi će dobiti recepte, kuhinju, smijeh, možda koju glupost iz dana... ali sve baš neće. Neke stvari ipak ostaju moje."

Otkrila nam je i kako izgleda njezina svakodnevica. Dan ne započinje bez jednog rituala.

"Bez cijeđenog soka ne počinjem dan. Imam hladno prešani sokovnik koji radi više od mene. Svaki dan druga kombinacija, druga boja... to mi je postao ritual."

Eni Đorđević - 1 Foto: Instagram

Eni Đorđević - 3 Foto: Instagram

Dodaje kako društvene mreže često stvaraju iskrivljenu sliku stvarnosti.

"Ljudi misle da je Instagram story ili reels život. Objavim story kako jedem lubenicu na plaži i odmah: 'Jao, kako ti živišsssss.' A ja na plaži bila dva sata, a ostalih 22 radila, snimala, montirala, trenirala, odmarala, gledala seriju, učila itd."

Na pitanje je li zbog ambicija ikad ljubav stavila u drugi plan, kratko odgovara:

"Nikada ništa nisam morala…"

A kada govori o odnosima, zna što traži.

"Green flag - Humor. Ako me može nasmijati, već je napravio pola posla. Red flag - meni je red flag sve ono što meni ne paše hahaha, a obzirom da dobro znam procijeniti ljude, odmah prepoznam je li netko potencijal ili nije..."

Eni Đorđević - 4 Foto: In Magazin

Na pitanje o ljubavnom statusu ostala je dosljedna želji da privatni život zadrži za sebe.

"Dajte vi mene pitajte pitanja o kuhanju, hrani… A koga zanima moj ljubavni status može se javiti pa ću mu reći, javnost i ovako nema ništa od te informacije."

Kada bi mogla večerati s jednom osobom, tko bi to bio i zašto?

"Ne mogu reći jednu osobu, moram dvije… Eminem i Matthew McConaughey. Eminem mi je crush otkad znam za sebe, a Matthew je došao naknadno... mislim da njega ne treba posebno predstavljati."

Eni Đorđević - 3 Foto: In Magazin

Eni Đorđević - 4 Foto: Instagram

Za kraj nam je otkrila i što priželjkuje u godinama koje dolaze.

"Plan mi je da za pet godina i dalje radim ono što volim i u čemu najviše guštam", zaključila je Eni Đorđević.

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Malo tko bi danas prepoznao Šefiku iz "Lud, zbunjen, normalan", a razlog njezina odlaska iz serije dugo nije bio poznat

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Plovidba na valovima Oliverovih pjesama: Emocije i uspomene jače su nego ikad!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte koju je cifru Izabel Kovačić izdvojila za haljinu na vjenčanju talijanskog nogometnog vratara