Lijepa pjevačica koju povezuju s Jakovom Jozinovićem gledala njegovu probu u Veloj Luci

Dolazak Džejle Ramović na generalnu probu koncerta "Trag u beskraju" nije prošao nezapaženo, a mnogi su odmah počeli povezivati njezin posjet s Jakovom Jozinovićem.

Pjevačica Džejla Ramović bila je u Veloj Luci uoči tradicionalnog koncerta "Trag u beskraju", posvećenog Oliveru Dragojeviću.

Iako njezin nastup nije najavljen, privukla je veliku pozornost pojavivši se na generalnoj probi, gdje je pratila tonske pripreme izvođača, među kojima su bili Matija Cvek, Marko Tolja i Jakov Jozinović, piše Dalmatinski portal.

Jakov Jozinović na probi u Veloj Luci - 4 Foto: Instagram

Jakov Jozinović na probi u Veloj Luci - 3 Foto: Instagram

Džejla Ramović - 3 Foto: Instagram

Njezin dolazak na Korčulu ponovno je potaknuo nagađanja o navodnoj vezi s Jakovom Jozinovićem. O njihovu odnosu regionalni mediji pišu već mjesecima, no ni Džejla ni Jakov dosad nisu javno komentirali niti potvrdili glasine o mogućoj romansi.

Jakov Jozinović na probi u Veloj Luci - 2 Foto: Instagram

Džejla Ramović Foto: Instagram

Jakov Jozinović - 2 Foto: Mario Poje/bravo/PR

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Koncert "Trag u beskraju", koji se tradicionalno održava u Veloj Luci u čast Olivera Dragojevića, i ove će godine okupiti brojna poznata glazbena imena. Generalna proba bila je posljednja priprema prije jednog od najemotivnijih glazbenih događaja ljeta, a Džejlina prisutnost izazvala je poseban interes okupljenih i dodatno rasplamsala šuškanja o njezinu privatnom životu.

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OVDJE pogledajte kako izgleda plutajuća pozornica uoči koncerta u čast Oliveru u Veloj Luci.

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