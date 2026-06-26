Zašto je zvijezda Kumova u odjeći skočila u bazen?

Ecija Ojdanić podijelila je veselu snimku na kojoj u bijeloj haljini skače u bazen, a pratitelje je uz prizore slavlja raznježila i emotivnom porukom o životu, ljudima i uspomenama.

Glumica Ecija Ojdanić na originalan je način obilježila svoj 53. rođendan.

U društvu najbližih priredila je veselo slavlje uz bazen, a vrhunac proslave bio je skok u vodu s balonima u obliku brojeva 5 i 3.

Na društvenim mrežama podijelila je video i fotografije sa slavlja te otkrila koliko je zahvalna na svemu što ima.

"Danas slavim punih 53. Slavim ljude, uspomene, smijeh i sve trenutke koji život čine lijepim. Zahvalna za zdravlje, za sve lijepo i ono manje lijepo što mi je život donio. Za mene ovakvu, i za sve divne ljude oko mene. Za moju obitelj, djecu, mamu... ma ja sam jedna presretna i prezahvalna žena", napisala je.

Dodala je kako je proslava zapravo započela i prije službenog rođendana.

Ecija Ojdanić - 2 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Prelijepa Ana Rucner otkrila radosnu vijest: "Ovo je za mene velika čast!"

"Po ovoj proslavi već imam 53 i 2 tjedna. A sad kreće vikend s još proslava. Treba nazdravljati s dragim ljudima za sve lijepo što imam i što tek dolazi", poručila je.

Ecija Ojdanić - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Senidah u podcastu IN magazina razriješila pitanje koje ju vječno prati: ''Svačija sam, a ničija!''

Na snimci se vidi kako Ecija u bijeloj haljini, nasmijana i puna energije, skače u bazen dok prijatelji u rukama drže velike balone s brojevima njezinih godina. Uz objavu je istaknula da su joj upravo ljudi, uspomene i zajednički trenuci najveće bogatstvo, a ispod objave ubrzo su se nanizale brojne rođendanske čestitke njezinih pratitelja i prijatelja.

Galerija 17 17 17 17 17

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Celebrity Hrvatski rukometni reprezentativac pozirao bez majice, čvrsti torzo raspametio je pratitelje

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Pogledajte novu prisnu fotku Ronalda i Georgine koja je skupila gotovo 12 milijuna lajkova!