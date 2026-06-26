Pogledajte novu prisnu fotku Ronalda i Georgine koja je skupila gotovo 12 milijuna lajkova!

Romantična objava Cristiana Ronalda i Georgine Rodriguez oduševila je milijune pratitelja.

Cristiano Ronaldo na društvenim je mrežama podijelio fotografiju sa svojom dugogodišnjom partnericom Georginom Rodriguez, a objava je u kratkom roku postala pravi hit.

Na fotografiji par pozira zagrljen na kauču u opuštenoj atmosferi, a Cristiano je u opis stavio samo crveno srce.

Objava je izazvala lavinu reakcija te je prikupila više od 11,7 milijuna lajkova, uz tisuće komentara obožavatelja iz cijelog svijeta. Mnogi su istaknuli kako su Ronaldo i Georgina jedan od najskladnijih slavnih parova, a komplimenti na račun njihova izgleda i povezanosti ne prestaju pristizati.

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Američka influencerica nakon smrti dugogodišnjeg partnera pronašla sreću s njegovim najboljim prijateljem

Cristiano i Georgina zajedno su od 2016. godine te su tijekom godina izgradili veliku obitelj. Georgina je postala jedna od najutjecajnijih influencerica na svijetu, dok Ronaldo, unatoč brojnim sportskim obvezama, često na društvenim mrežama dijeli trenutke iz privatnog života, čime pokazuje koliko mu obitelj znači.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez Foto: Instagram

Ove godine trebali bi stati i pred oltar, a kad ju je i kako zaprosio, čitajte OVDJE.

Galerija 12 12 12 12 12

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ni u 46. godini joj nema ravne! U bikiniju pokazala figuru, a jedan detalj raspirio je glasine o zarukama

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity U minijaturnom bikiniju je pokazala isklesanu figuru, fotografi nisu znali kamo prije pogledati