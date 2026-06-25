Senidah u podcastu IN magazina razriješila pitanje koje ju vječno prati: ''Svačija sam, a ničija!''

Iako je jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, mnogi i dalje nisu sigurni odakle Senidah zapravo dolazi. U podcastu "Nema labavo by IN magazin" napokon je razriješila dugogodišnju dilemu i progovorila o djetinjstvu.

Jedno od pitanja koje Senidah godinama najčešće dobiva jest ono o podrijetlu. Mnogi se pitaju je li Slovenka ili Crnogorka, a popularna glazbenica u podcastu "Nema labavo by IN magazin" konačno je razjasnila svoju životnu priču i objasnila kako je odrastala između dvije države.

Na pitanje odakle je zapravo, Senidah je kroz osmijeh odgovorila:

"To mi je super. Onako, svačija sam, a zapravo ničija", našalila se.

Senidah Foto: In Magazin

Otkrila je kako je rođena u Sloveniji, dok su joj roditelji podrijetlom iz Crne Gore, zbog čega je djetinjstvo provela između dvije zemlje.

"Rođena sam u Sloveniji, a roditelji su mi iz Crne Gore. Odrastala sam i u Sloveniji i u Crnoj Gori. Školsku godinu provodila sam u Sloveniji, a svaki ljetni raspust u Crnoj Gori. Ta dva i pol mjeseca bila sam dolje – malo na moru, malo u planinama, kod tete, bake i strica. Imala sam predivno djetinjstvo", ispričala je.

Upravo zbog odrastanja u dvije različite sredine, kaže, danas nosi najbolje od oba svijeta.

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"Imala sam slovenski odgoj i školu, gdje je sve crno na bijelo, zna se red i disciplina. S druge strane, tu je bio balkanski način života – puno ljubavi, opuštenosti i topline. To mi je stvarno odlična kombinacija."

Dodaje kako upravo zahvaljujući tome zna kada je vrijeme za šalu, a kada za ozbiljan rad.

"Volim se šaliti, ali kada se radi, onda se zna red."

Senidah - 2 Foto: Borna Meter

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Ipak, priznaje kako je cijeli život bila između dva identiteta.

"U Sloveniji bi mi govorili da sam Balkanka i da nisam prava Slovenka, a u Crnoj Gori bi mi rekli: 'Ti si Slovenka.'"

Bez obzira na to kako je drugi doživljavaju, Senidah ističe da obje zemlje smatra svojim domom te da je upravo spoj slovenskog odgoja i crnogorskog temperamenta oblikovao osobu kakva je danas.

U podcastu je progovorila i o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

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