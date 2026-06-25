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Senidah u podcastu IN magazina razriješila pitanje koje ju vječno prati: ''Svačija sam, a ničija!''

Piše Julija Bačić Barać, Danas @ 13:00 Celebrity komentari
Senidah Senidah Foto: In Magazin

Iako je jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, mnogi i dalje nisu sigurni odakle Senidah zapravo dolazi. U podcastu "Nema labavo by IN magazin" napokon je razriješila dugogodišnju dilemu i progovorila o djetinjstvu.

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