Znate li tko je ovo? Nekad je žarila i palila hrvatskom scenom, a onda je napravila životni zaokret

Simona Mijoković i Matea Hohnjec, koje su obje prošle kroz teška životna razdoblja, danas otvoreno svjedoče kako su novi početak i snagu pronašle u vjeri.

Simona Mijoković, nekada jedna od najpoznatijih domaćih medijskih osoba, a danas posvećena vjeri, na Instagramu je podijelila emotivnu priču o ponovnom susretu s Mateom Hohnjec, prijateljicom koju nije vidjela čak 20 godina.

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Uz fotografije iz crkve prisjetila se njihova prvog upoznavanja i životnog puta koji ih je, nakon brojnih iskušenja, ponovno spojio.

"Dragu sestru i prijateljicu Mateu upoznala sam prije 20 godina. Ante me upoznao s njom i već tada na prvi dojam bila mi je draga. Iako smo tada obje živjele za svijet i od ovoga svijeta, hodajući u tami i ovisnosti, srce je uvijek imalo ljubav za nju", napisala je Simona, otkrivši da su se nakon toga njihovi životni putevi razišli.

Matea Hohnjec i Simona Mijoković Foto: Simona Mijoković/Instagram

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Objavu pogledajte OVDJE.

Ponovno su se srele tek dva desetljeća kasnije, a Simona je priznala da ju je posebno dirnulo Mateino svjedočanstvo o životnoj promjeni i povratku vjeri.

"Plaćuči što je sve ovo divno dijete Božje trebalo proći da se vrati u Očev zagrljaj. I plakala sam, radovala se poradi njenog povratka i slavila Božje milosrđe", napisala je iskreno, zaključivši objavu riječima: "Iz tame u svjetlo, od zarobljenosti k oslobođenju, od rana od ozdravljenja!"

Matea Hohnjec i Simona Mijoković Foto: Simona Mijoković/Instagram

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Njihova priča posebno je snažna jer su obje prošle kroz teška životna razdoblja. Simona je javnosti poznata po potpunom životnom zaokretu – od medijske zvijezde do majke petero djece i žene koja otvoreno svjedoči o svojoj vjeri. Sličan put prošla je i bivša manekenka Matea Hohnjec, koja je nakon turbulentnog razdoblja života također pronašla novi početak u vjeri te danas javno govori o svom iskustvu.

Matea Hohnjec - 1 Foto: Simona Mijoković/Instagram

Njihov susret tako nije označio samo obnovu starog prijateljstva, već i susret dviju žena koje danas svojim svjedočanstvima žele ohrabriti i inspirirati druge.

Mateina sestra Stefany također je punila medijske stupce, a više o tome pogledajte OVDJE.

Stefany Hohnjec - 2 Foto: Igor Kralj/PIXSELL

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