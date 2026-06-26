Preminula je holivudska ikona prošlog stoljeća, glumila je u klasiku Mildred Pierce

Hollywood je ostao bez još jedne legende zlatnog doba filma. U 99. godini života preminula je Ann Blyth, glumica koju će publika zauvijek pamtiti po ulozi Vede u kultnom filmu ''Mildred Pierce'', za koju je bila nominirana i za Oscara.

Američka glumica Ann Blyth, koja se proslavila ulogom razmažene i manipulativne Vede u filmskom klasiku ''Mildred Pierce'', preminula je u 99. godini života.

Blyth je za tu ulogu 1946. godine bila nominirana za Oscara za najbolju sporednu glumicu, dok je njezina filmska majka Joan Crawford zahvaljujući istom filmu osvojila zlatni kipić za najbolju glumicu. Iako su na velikom platnu utjelovile majku i kćer čiji je odnos bio pun sukoba, Blyth je godinama kasnije otkrila da su se privatno odlično slagale. Prisjetila se kako joj je jedna od najtežih scena bila upravo ona u kojoj je morala ošamariti Crawford.

Ann Blyth - 4 Foto: Profimedia

Osim po filmu ''Mildred Pierce'', Ann Blyth ostala je zapamćena po nastupima u zatvorskoj drami ''Brute Force'' (1947.), biografskoj glazbenoj drami ''The Great Caruso'' (1951.) s Marijom Lanzom te filmu ''The Helen Morgan Story'' (1957.), u kojem je utjelovila tragičnu pjevačicu Helen Morgan.

Njezinu je karijeru nakratko prekinula teška nesreća 1945. godine, kada je tijekom sanjkanja slomila kralježnicu. Oporavak je trajao gotovo godinu i pol, a u jednom je razdoblju bila vezana uz invalidska kolica. Unatoč tome, vratila se filmu i nastavila nizati zapažene uloge, potvrdivši status jedne od najperspektivnijih glumica svoje generacije.

Ann Blyth - 1 Foto: Profimedia

Rođena kao Ann Marie Blyth u Mount Kiscu u saveznoj državi New York, isprva se školovala za opernu pjevačicu, a prve glumačke korake napravila je na Broadwayu u predstavi ''Watch on the Rhine''. Tijekom gostovanja u Los Angelesu zapazio ju je studio Universal, koji joj je ubrzo ponudio filmski ugovor.

Na velikom platnu debitirala je 1944. godine, no svjetsku slavu donio joj je upravo ''Mildred Pierce''. Kasnije je surađivala s glumačkim velikanima poput Burta Lancastera, Gregoryja Pecka, Marija Lanze i Paula Newmana.

Ann Blyth - 2 Foto: Profimedia

Kako je krajem 1950-ih interes za velike holivudske mjuzikle počeo slabjeti, Blyth se sve više posvetila obitelji i kazalištu. Nastupala je u uspješnim mjuziklima poput, a povremeno se pojavljivala i na televiziji. Gledatelji je pamte i po ulozi u kultnoj seriji ''Zona sumraka'' (The Twilight Zone) te po gostovanjima u serijama ''Wagon Train'', ''Quincy, M.E.'' i ''Murder, She Wrote'', u kojoj je 1985. ostvarila svoj posljednji televizijski nastup.

Ann Blyth bila je u braku s liječnikom Jamesom McNultyjem od 1953. godine pa sve do njegove smrti 2007. Zajedno su imali petero djece, desetero unučadi i petero praunučadi.

Ann Blyth - 3 Foto: Profimedia

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