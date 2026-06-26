Domaća glumica otkrila zašto je godinama nismo gledali na televiziji, svi se sjećaju njezine prve uloge na Novoj TV

Nakon godina izbivanja s malih ekrana omiljena hrvatska glumica Marija Borić Jerneić iskreno je progovorila o razlozima zbog kojih je nestala s televizije te otkrila kako je uz podršku supruga odlučila prihvatiti ulogu koja ju je vratila pred publiku.

Nakon dulje stanke domaća kazališna, televizijska i filmska glumica Marija Borić Jerneić vratila se na male ekrane.

Stariji gledatelji pamte je po ulogama u serijama ''Stipe u gostima'', ''Najbolje godine'' na Novoj TV, ''Ponos Ratkajevih'', ''Cimmer fraj'' i brojnim drugim domaćim projektima, dok je sve vrijeme ostala vjerna kazalištu Komedija, čija je dugogodišnja članica ansambla.

Marija Borić Foto: Marin Tironi/Pixsell

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Gostujući u podcastu "Novi horizonti" voditeljice Ane Radišić, glumica je iskreno progovorila o razlozima zbog kojih je godinama nije bilo na televiziji.

"Znali su me često pitati zašto me nema na televiziji. Pa, ja ću vam iskreno reći – nisu me zvali. Zašto? Ne znam, tako se to u životu poklopi, ali to se dogodi s razlogom."

Marija Borić Jerneić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

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Otkrila je kako je povratak stigao upravo u trenutku kada je pronašla ravnotežu između privatnog i poslovnog života.

"'Divlje pčele' zapravo su došle u trenutku kad sam se udala, muž i ja smo dobili dvoje djece, imamo obitelj. Jedan me je režiser i producent u šestom mjesecu prošle godine pitao bih li došla snimati seriju. Ja sam mu rekla da glavnu ulogu ne mogu. Ja to ne želim, želim biti prisutna u životima svoje djece, ali jedan do tri dana tjedno, to bih voljela."

Sudbina je, kaže, ubrzo ponovno pokucala na vrata.

"Polovicom sedmog mjeseca zove mene i neki drugi producent, ponudi mi ulogu za koju sam ja na kastingu bila godinu dana prije. Ja sam na to već zaboravila i on meni ponudi ulogu i ja pitam: 'Koji je intenzitet, kako bi to išlo?' I on meni kaže: 'Ona ima dvije-tri scene po epizodi i to bi trebalo biti u prosjeku jedan do tri dana tjedno snimanja.'"

Marija Borić Foto: Ranko Šuvar/Cropix

Prije konačne odluke razgovarala je sa suprugom Branimirom Jerneićem, koji ju je bez zadrške podržao.

"Nakon toga sam razgovarala sa svojim mužem, koji je rekao: 'Ti to moraš raditi zato što ti kad radiš, bolja si osoba i tebi to sada treba.' Ja sam na to pristala jer je moj posao moja mentalna hrana i zbog toga sam zahvalna i zapravo sam presretna. Utoliko više mi je drago što se ljudima ta serija jako sviđa."

Marija se posljednjih godina povukla iz užurbanog gradskog života. Nakon udaje za Branimira Jerneića 2019. godine preselila se u Stubičke Toplice, gdje sa suprugom odgaja sina Roka i kćer Ritu.

Marija Borić Foto: Boris Scitar/Pixsell

Marija Borić Jerneić - 1 Foto: Josip Moler / CROPIX

Na društvenim mrežama često dijeli prizore iz vrta te se u šali opisuje kao "dnevna poljoprivrednica, noćna glumica". Više je puta istaknula kako joj je upravo život u prirodi donio mir, dok joj je gluma ostala važan dio identiteta i, kako sama kaže, mentalna hrana.

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