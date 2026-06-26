Zajednički izlazak splitskog gradonačelnika i zgodne supruge: Njezin stajling bio je odmah zapažen!

Među uzvanicima na prvoj večeri Melodija Jadrana u splitskoj Galeriji Meštrović bili su i Matilda i Tomislav Šuta, koji su zajedno pozirali na crvenom tepihu.
Na prvoj večeri festivala Melodije Jadrana u splitskoj Galeriji Meštrović, gdje su koncert održale talijanske glazbene zvijezde Ricchi e Poveri, među uzvanicima su bili i Matilda i Tomislav Šuta.3 vijesti o kojima se priča prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš'' "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu
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Par je pozirao fotografima na crvenom tepihu u ležernim, ali elegantnim izdanjima. Matilda je za tu prigodu odabrala šareni kombinezon s geometrijskim uzorkom i sandale s prozirnim remenčićima, dok je Tomislav nosio bež košulju, tamne hlače i svijetle mokasine.
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Matilda i Tomislav Šuta Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Brojni Splićani i gosti uživali su u atmosferi prve festivalske večeri, koja je i ove godine okupila poznata lica iz javnog života.
Tomislav Šuta i supruga Matilda - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell
Tomislav Šuta i supruga Matilda - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX
Više detalja o supruzi splitskog gradonačelnika pročitajte OVDJE.
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