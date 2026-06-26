Zajednički izlazak splitskog gradonačelnika i zgodne supruge: Njezin stajling bio je odmah zapažen!

Među uzvanicima na prvoj večeri Melodija Jadrana u splitskoj Galeriji Meštrović bili su i Matilda i Tomislav Šuta, koji su zajedno pozirali na crvenom tepihu.

Na prvoj večeri festivala Melodije Jadrana u splitskoj Galeriji Meštrović, gdje su koncert održale talijanske glazbene zvijezde Ricchi e Poveri, među uzvanicima su bili i Matilda i Tomislav Šuta.

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Par je pozirao fotografima na crvenom tepihu u ležernim, ali elegantnim izdanjima. Matilda je za tu prigodu odabrala šareni kombinezon s geometrijskim uzorkom i sandale s prozirnim remenčićima, dok je Tomislav nosio bež košulju, tamne hlače i svijetle mokasine.

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Matilda i Tomislav Šuta Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Brojni Splićani i gosti uživali su u atmosferi prve festivalske večeri, koja je i ove godine okupila poznata lica iz javnog života.

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 6 Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Tomislav Šuta i supruga Matilda - 1 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

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