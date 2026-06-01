Ovog našeg glumca dugo nismo vidjeli u javnosti, svi još pamte ulogu koja ga je proslavila

Iza jednog od najprepoznatljivijih lica hrvatske glumačke scene krije se bogata karijera koja traje više od četiri desetljeća.

Malo je domaćih glumaca koji su ostavili toliko prepoznatljiv trag na televizijskoj sceni kao Željko Duvnjak. Iako iza sebe ima desetljeća kazališne, filmske i televizijske karijere, većina gledatelja i danas ga najčešće povezuje s legendarnim Jankom Piškorićem, strogim, ali simpatičnim šefom iz kultne serije ''Bibin svijet''.

Rođen je 18. kolovoza 1963. godine u Zagrebu, gdje je završio Akademiju dramske umjetnosti i vrlo rano pokazao da ga privlače različiti oblici glumačkog izraza. Tijekom karijere nastupao je na kazališnim daskama, pred televizijskim kamerama, u filmovima, ali i iza mikrofona kao glasovni glumac i narator.

Željko Duvnjak - 5 Foto: Marko Miscevic / CROPIX

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Prve zapažene televizijske uloge ostvario je još osamdesetih i devedesetih godina, kada je igrao u popularnim domaćim projektima poput ''Smogovaca'', a kasnije je publika njegov lik mogla pratiti i u serijama ''Ponos Ratkajevih'', ''Zabranjena ljubav'', ''Stipe u gostima'', ''Larin izbor'', ''Bitange i princeze'' te brojnim drugim produkcijama.

Željko Duvnjak - 3 Foto: Damjan Tadic / CROPIX

No, Duvnjakova priča nikada nije bila vezana samo uz televiziju. Već više od tri desetljeća jedan je od zaštitnih znakova zagrebačkog Gradskog kazališta Komedija. Ondje je ostvario impresivan niz uloga u predstavama poput ''Guslača na krovu'', ''Malog dućana strave'', ''Monty Python's Spamalot'', ''Grofice Marice'', ''Zaljubljenog Shakespearea'' i mnogih drugih.

Osim toga, njegov glas poznat je generacijama gledatelja koji možda ni ne znaju da ga slušaju. Sudjelovao je u sinkronizacijama brojnih animiranih filmova i serija, a posebno se ističe glas mačka Zvonimira u hrvatskoj verziji filmova o Stuartu Malom.

Željko Duvnjak - 2 Foto: Davor Pongracic / CROPIX

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Za razliku od mnogih javnih osoba, Željko Duvnjak nikada nije gradio karijeru na eksponiranju privatnog života. Posljednjih godina rijetko daje intervjue, ali je i dalje vrlo aktivan u umjetničkom svijetu. Prema dostupnim informacijama, nastavlja raditi u Kazalištu Komedija te sudjeluje u kazališnim projektima i interpretacijama književnih djela kao narator zvučnih knjiga. Tijekom 2024. godine gostovao je u književnom podcastu u kojem je govorio o glumi, književnosti i umjetničkoj interpretaciji tekstova.

Željko Duvnjak - 4 Foto: Davor Puklavec/Pixsell

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