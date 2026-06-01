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životna priča

Ovog našeg glumca dugo nismo vidjeli u javnosti, svi još pamte ulogu koja ga je proslavila

Piše J. C., Danas @ 06:00 Nekad i sad komentari
Željko Duvnjak - 1 Željko Duvnjak - 1 Foto: Marko Miscevic / CROPIX

Iza jednog od najprepoznatljivijih lica hrvatske glumačke scene krije se bogata karijera koja traje više od četiri desetljeća.

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