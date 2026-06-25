Šuput ispričala što je nedavno doživjela od Blooma: ''Ja samo gledam kamo ovo vodi...''

Prvu sezonu emisije SHOWtime na Happy FM-u voditelj Ivo Šarić zaključio je velikim intervjuom s Majom Šuput.

U osmoj epizodi kraljica zabave otvoreno je govorila o karijeri, privatnom životu, majčinstvu i novom poslovnom projektu, a u jednom dijelu pridružila joj se i Natalie Balmix, s kojom je nedavno objavila hit-duet "Nedovoljno lijep".

Maja Šuput i Natalie Balmix Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Govoreći o pjesmi, Maja je otkrila da njezino značenje doživljava mnogo šire od samog fizičkog izgleda.

"Ako je frajer top, nije dovoljno da je samo lijep. Mora biti cijeli paket. Nisam taj tekst doživjela isključivo kroz fizički izgled jer i nečije osobine čine privlačnost. Zamisli jako zgodnog frajera koji se ne zna iskreno nasmijati. Odmah ti više nije toliko lijep", rekla je.

Sličnog je mišljenja i Natalie: "Presudno je da je dečko frajer, da ima karizmu i da je dobra osoba. Tako da nije sve u izgledu. Ali moramo biti iskreni i reći da te ipak fizički izgled na prvu privuče."

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Osim nove pjesme, Maja u pripremi ima i novi poduzetnički pothvat.

"To je zapravo svojevrsni osobni asistent, odnosno concierge na mobitelu. U aplikaciji upišeš grad u kojem se nalaziš, odabereš uslugu koja ti treba, primjerice pedikuru, manikuru, frizuru ili masažu, te datum kada je želiš. Aplikacija će ti izbaciti sve dostupne pružatelje usluge i pitati želiš li otići u salon ili da frizer dođe k tebi. Rezerviraš, platiš i to je to. Jednako jednostavno kao što naručiš taksi. I nije namijenjena bogatim ljudima, nego apsolutno svima. Potpuno je besplatno i za one koji traže uslugu i za one koji je nude, nema članarine", ispričala je detalje.

Maja Šuput - 1 Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Ne krije da su ljudi godinama o njoj imali predrasude i da se trebala dokazivati da je puno više od "vrckave pjevačice".

"Uvijek su pisali da je Maja Šuput simpatična i vrckava. Lijepo je da sam simpatična, ali ljudi, pa ja imam i mozak. Vrckava je vjeverica. Imala sam osjećaj da ljudi vide samo to, a ja sam puno više od toga. Zapravo su mi u karijeri jako pomogli televizijski showovi. U tim emisijama ljudi su me napokon upoznali kao osobu i shvatili da u toj glavi ima i nešto mozga. Da nisam samo simpatična i vrckava, nego žena koja ima stav, koja ima što reći i kojoj to što govori ponekad čak ima i smisla. Moraš se pomiriti s tim da postoji grupa ljudi kojima ćeš biti super i oni kojima nećeš. Jedina grupa ljudi kod koje ne želim proći nezapaženo su oni koji o meni uopće nemaju mišljenje. Onaj osjećaj kad netko prođe pokraj tebe, a ti pomisliš da njega nema, svijet bi bio potpuno isti... E, to bi me stvarno zaboljelo", kaže.

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Prekid nje i Šime Eleza već tjednima puni medijske stupce, a Maja je progovorila i tome zašto nikada nije brisala fotografije s bivšim partnerima s društvenih mreža.

"Nemam traume od tih ljudi. Mislim da ljudi najčešće brišu fotografije kada se zamrze, kada dođe do prevare, kad se dogodi neka agresija. Tada se stvori averzija prema toj osobi. Ni s kim nemam problem, ni privatno ni javno. Te fotografije zauvijek ostaju uspomena na lijepe dane koje smo zajedno proveli. Drago mi je što su te fotografije ostale jer su dokaz da smo dobri i da nitko nema problem ni s kim. Mislim da je najružnije kada se ljudi rastanu pa nakon toga govore ružno jedni o drugima ili iznose prljavo rublje. Sretna sam što sam u životu imala ljude koji su, kao i ja, dovoljno normalni da nakon svega možemo ostati u dobrim odnosima", priznala je Maja Ivi Šariću u SHOWtimeu.

Maja Šuput - 5 Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Natalie Balmix, Ivo Šarić i Maja Šuput Foto: Gordan Svilar/Happy FM

Ipak, omiljeni muškarac na Majinu Instagram profilu zasigurno je njezin Bloom, koji je osvojio srca cijele Hrvatske, posebice pjevanjem.

"Jakov Jozinović mu je najdraži, voli Rozgu... Obožava moje, naravno, i nije mu jasno kad mu kažem da ne želim slušati svoje pjesme. Onda me pita: 'Mama, kako možeš ići na koncert i pjevati pjesme koje ne voliš?' Onda mu kažem: 'Nije da ih ne volim, nego mi se ne sluša moja glazba u autu.' I onda on opet traži 'Vadi kume keš'. Mislim si, ljudi će reći da sam luda mater, tjeram dijete da sluša moje pjesme", ispričala je kroz smijeh.

Osim što dijele glazbeni talent, Bloom poput Maje obožava putovanja i već ima istančan ukus što se tiče hotela.

"Njegove recenzije hotela... Ljudi, to je toliko smiješno. Nedavno smo bili u stvarno prekrasnom hotelu. Uglavnom odsjedamo u jako dobrim hotelima i stvarno nam ništa ne nedostaje, ali on je imao zamjerku. Na recepciji su pitali: 'Kako je bilo?', a on krene: 'Pa, ovako...' Ja samo gledam kamo ovo vodi. I on kaže: 'Bazen mi je bio jako hladan, onaj drugi vanjski bazen isto. Nemate jacuzzi. U Kids Clubu nije bilo dovoljno igračaka, a nije bilo ni sladoleda od vanilije i čokolade. Nije dobro.' Svi smo ga gledali i pitali: 'Stvarno?' A on meni kaže: 'Pa prošli tjedan u Opatiji jacuzzi je bio topao, doručak na terasi bio je bolji...' Tada sam shvatila da je on isti ja. I ja obraćam pažnju na to kakav je krevet, kakav je hotel i uspoređujem detalje. On je to od mene potpuno pokupio", prepričala je popularna pjevačica.

Maja Šuput i Natalie Balmix Foto: Gordan Svilar/Happy FM

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Bivši suprug Nenad i ona oduvijek su ga učili da ne smije biti škrt i da mora dijeliti s drugima, pa je tako i mami kupio poklon: "Često mi kaže: 'Ja bih ti kupio naušnice' ili nešto slično. Nedavno je vidio moju maskicu za mobitel i rekao: 'To ti je za stare bake. Molim te da ti kupim maskicu.' I stvarno mi ju je kupio. Na srca je, možda to nije nešto što bih inače nosila u ovim godinama, ali meni je to poklonio moj sin od svog džeparca."

Iako ju tijekom ljeta čekaju brojni nastupi, ne dopušta da Bloom preskače svoju dječju rutinu.

"Kad su koncerti ranije, onda dođe sa mnom. Nakon nekoliko pjesama vozač ga odveze kući jer želim da ima svoj red i rutinu. Puno će vremena provoditi i s tatom jer imam jako puno nastupa, tako da će to biti kombinacija. Njemu je jako lijepo i s tatom i mislim da je važno da se druži i s jednim i s drugim", zaključila je Maja.

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Cijeli intervju pogledajte OVDJE.

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