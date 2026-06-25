Zaručila se jedna od najatraktivnijih nogometašica nakon samo šest mjeseci veze

Par je svoju vezu potvrdio početkom godine, a o zarukama se počelo nagađati nakon što su zajedno viđeni u jednoj zlatarnici.

Švicarska nogometašica Alisha Lehmann i bivši natjecatelj reality showa "Love Island" Montel McKenzie zaručili su se nakon nekoliko mjeseci veze.

Sretnu vijest podijelili su na Instagramu, gdje su objavili fotografije i video romantične prosidbe na plaži.

Na objavljenim snimkama vidi se kako je 28-godišnji Montel kleknuo pred Alishu, koja je na prosidbu pristala s osmijehom. Nakon toga zagrlili su se i proslavili poseban trenutak, a nogometašica je pokazala zaručnički prsten. Uz objavu je kratko napisala: "Uvijek i zauvijek."

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Fotografije zaruka pogledajte OVDJE.

Njihova je ljubavna priča postala javna početkom ove godine, a glasine o zarukama pojavile su se u svibnju, kada su zajedno viđeni u jednoj zlatarnici.

"Odmah su si kliknuli i počeli izlaziti. Alisha ga je već neko vrijeme vodila u svoj stan na jezeru Como na tajne vikend-izlete, mislim da Montel nije mogao vjerovati svojoj sreći. Svi su jako sretni zbog njih, iako su isprva mislili da će to biti samo prolazna avantura", rekao je ranije izvor za The Sun.

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Prije veze s Montelom, Alisha je četiri godine bila u vezi s nogometašem Aston Ville Douglasom Luizom, s kojim je prekinula prošle godine.

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