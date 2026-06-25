Izabel Kovačić pozirala s Vanjom Modrić, veže ih poseban odnos: "13 godina kasnije..."

Uz jednu zajedničku fotografiju i nekoliko riječi, Izabel Kovačić prisjetila se prijateljstva koje s Vanjom Modrić traje već 13 godina.

Supruga hrvatskog reprezentativca Matea Kovačića, Izabel Kovačić, na društvenim je mrežama podijelila fotografiju s Vanjom Modrić nastalu tijekom utakmice Hrvatske protiv Paname na Svjetskom prvenstvu. Uz zajednički trenutak objavila je i kratku, ali emotivnu poruku.

''13 godina kasnije ista sreća i podrška'', napisala je Izabel uz fotografiju koja je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja.

Izabel Kovačić i Vanja Modrić Foto: Instagram

Njih dvije već godinama njeguju blisko prijateljstvo, a obitelji Modrić i Kovačić često provode vrijeme zajedno, uključujući zajednička ljetovanja. Njihova povezanost potvrđena je i kumstvom – Luka Modrić kum je sinu Izabel i Matea Kovačića, Ivanu.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić, Luka Modrić, Vanja Modrić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ivan Turudić tijekom utakmice Vatrenih snimljen sa zgodnim sinom, koji je ljubio kćer kontroverznog političara

Na tribinama tijekom susreta s Panamom nisu bile same. Hrvatsku reprezentaciju bodrile su i Adriana Ćaleta-Car, Helena Livaković, Monika Budimir te Franka Batelić, kao i Davorka Dalić, supruga hrvatskog izbornika Zlatka Dalića.

Helena Livaković - 1 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako je Ronaldo zaprosio Georginu? Jedan je detalj zatajio od javnosti

Nakon pobjede Vatrenih društvene mreže ispunile su fotografije obitelji i emotivni trenuci slavlja, a objava Izabel Kovačić još je jednom pokazala koliko su podrška i zajedništvo važan dio reprezentativne priče i izvan nogometnog terena.

Izabel Kovačić Foto: Peter Schatz / Alamy / Profimedia

Galerija 17 17 17 17 17

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Madonna zgrozila javnost: Potez glazbene dive mnogima nije sjeo

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Tko je pjevač čiji hit posljednjih mjeseci prati BiH nogometaše na svakom koraku?