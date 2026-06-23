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Franka Batelić stigla u Toronto: ''Počinje ludnica!''

Piše K.D., Danas @ 21:59 Celebrity komentari
Franka Batelić Franka Batelić Foto: Instagram

Dok se Toronto puni navijačima iz cijelog svijeta, među njima je i Franka Batelić, koja je svojim pratiteljima već pokazala prve kadrove iz Kanade.

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