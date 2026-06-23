Franka Batelić stigla u Toronto: ''Počinje ludnica!''

Dok se Toronto puni navijačima iz cijelog svijeta, među njima je i Franka Batelić, koja je svojim pratiteljima već pokazala prve kadrove iz Kanade.
Franka Batelić stigla je u Toronto, a dolazak u najveći kanadski grad odmah je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu. Pjevačica je prvo objavila fotografiju jednog od najpoznatijih simbola grada, impresivnog CN Towera, uz jednostavnu poruku: ''hej hej''.3 vijesti o kojima se priča šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji ''to je za mene nemoguće'' Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži'' za in magazin Za samo 7500 eura kupila kuću s velikim imanjem! Zagrebačka influencerica otkrila kako će izgledati obnova
Franka Batelić Foto: Instagram
Nekoliko sati kasnije pokazala je i navijačko raspoloženje. Pozirajući u hrvatskom dresu, nasmijana Franka poručila je: ''počinje ludnica! IDEMOOOOOO'', jasno dajući do znanja da je spremna za atmosferu koja ovih dana vlada među hrvatskim navijačima.
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Franka Batelić Foto: Instagram
Prije samog dolaska u Toronto, Franka je pratiteljima otkrila i kako je preživjela dugi let. Tijekom putovanja koristila je hidratantne flastere za područje ispod očiju, a fotografiju iz zrakoplova popratila je šaljivom porukom o tome kako lakše podnosi višesatno putovanje.
Franka Batelić Foto: Instagram
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Sudeći prema objavama, pjevačica je odlično raspoložena, a prve kadrove iz Kanade iskoristila je kako bi podijelila dio atmosfere sa svojim pratiteljima. Hoće li tijekom boravka otkriti još detalja i pokazati kako izgleda navijačka euforija iz Toronta, tek ćemo vidjeti.
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