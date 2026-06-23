Franka Batelić stigla u Toronto: ''Počinje ludnica!''

Dok se Toronto puni navijačima iz cijelog svijeta, među njima je i Franka Batelić, koja je svojim pratiteljima već pokazala prve kadrove iz Kanade.

Franka Batelić stigla je u Toronto, a dolazak u najveći kanadski grad odmah je podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu. Pjevačica je prvo objavila fotografiju jednog od najpoznatijih simbola grada, impresivnog CN Towera, uz jednostavnu poruku: ''hej hej''.

Franka Batelić Foto: Instagram

Nekoliko sati kasnije pokazala je i navijačko raspoloženje. Pozirajući u hrvatskom dresu, nasmijana Franka poručila je: ''počinje ludnica! IDEMOOOOOO'', jasno dajući do znanja da je spremna za atmosferu koja ovih dana vlada među hrvatskim navijačima.

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Franka Batelić Foto: Instagram

Prije samog dolaska u Toronto, Franka je pratiteljima otkrila i kako je preživjela dugi let. Tijekom putovanja koristila je hidratantne flastere za područje ispod očiju, a fotografiju iz zrakoplova popratila je šaljivom porukom o tome kako lakše podnosi višesatno putovanje.

Franka Batelić Foto: Instagram

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Sudeći prema objavama, pjevačica je odlično raspoložena, a prve kadrove iz Kanade iskoristila je kako bi podijelila dio atmosfere sa svojim pratiteljima. Hoće li tijekom boravka otkriti još detalja i pokazati kako izgleda navijačka euforija iz Toronta, tek ćemo vidjeti.

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