Američka influencerica nakon smrti dugogodišnjeg partnera pronašla sreću s njegovim najboljim prijateljem

Američka influencerica Kaitlin Reagan posljednjih je godina osvojila milijune pratitelja iskrenim pričama o ljubavi, gubitku i pokušaju da nakon velike tragedije ponovno pronađe sreću.

Kaitlin Reagan američka je influencerica i kreatorica sadržaja koja je veliku popularnost stekla na TikToku i Instagramu. Iako danas objavljuje lifestyle sadržaj, putovanja i trenutke iz svakodnevnog života, njezino ime postalo je poznato zbog potresne životne priče koju je odlučila podijeliti s javnosti.

Kaitlin Reagan - 2 Foto: Instagram

Godinama je bila u vezi s Francescom LoPrestijem, s kojim je dokumentirala njegovu borbu s rakom. Par je na društvenim mrežama otvoreno govorio o bolesti i teškim trenucima kroz koje su prolazili, a milijuni ljudi pratili su njihovu priču. Francesco je u ožujku 2022. preminuo od posljedica raka u 24. godini života, ostavivši Kaitlin slomljenog srca.

Kaitlin Reagan and Francesco Foto: TikTok

Kaitlin Reagan and Francesco Foto: TikTok

Nakon njegove smrti Kaitlin je gotovo godinu dana uzela predah od društvenih mreža, a po povratku je otvoreno govorila o tugovanju, mentalnom zdravlju i procesu iscjeljenja. Upravo joj je iskrenost donijela još veću podršku pratitelja, koji su u njezinim objavama pronašli utjehu i razumijevanje.

Kaitlin Reagan - 3 Foto: Instagram

Posebnu pažnju javnosti privukla je kada je priznala da je novu ljubav pronašla u Mirku Mormileu, Francescovom najboljem prijatelju. Njih dvoje zbližili su se kroz zajedničku tugu i činjenicu da su izgubili istu osobu – Kaitlin životnog partnera, a Mirko najboljeg prijatelja. Iako je njihova veza izazvala podijeljene reakcije, oboje su isticali kako se osjećaji nisu rodili preko noći, već nakon dugog razdoblja međusobne podrške i iscjeljivanja. Vjerovali su da bi Francesco želio da oboje ponovno budu sretni.

Kaitlin Reagan and Mirko Mormile Foto: TikTok

Njihova ljubavna priča ipak nije potrajala. U svibnju ove godine Kaitlin je objavila da su ona i Mirko prekinuli, naglasivši kako ne želi otkrivati detalje niti dopustiti da bilo tko od njih bude prikazan u lošem svjetlu. Zamolila je pratitelje da ne zauzimaju strane jer, kako je rekla, riječ je o vrlo kompleksnoj situaciji i velikom gubitku za oboje.

Kaitlin Reagan and Mirko Mormile Foto: TikTok

Nedavno je objavila video u kojem objašnjava kako se osjećala tijekom veze s Mirkom, više pogledajte OVDJE.

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U međuvremenu se sprijateljila i s influencericom Kate Cassidy, djevojkom pokojnog pjevača Liama Paynea. Njih dvije povezalo je slično životno iskustvo – obje su u mladosti izgubile partnere s kojima su planirale budućnost te su javno progovorile o procesu tugovanja. Kate je u više navrata podijelila zajedničke fotografije i videe s Kaitlin, dajući joj do znanja koliko joj znači podrška osobe koja razumije kroz što prolazi.

Kaitlin Reagan and Kate Cassidy Foto: TikTok

Kate Cassidy Foto: Screenshot

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Danas Kaitlin nastavlja graditi karijeru na društvenim mrežama, gdje osim modnog i lifestyle sadržaja često govori o važnosti mentalnog zdravlja, suočavanju s gubitkom i činjenici da oporavak nakon tragedije nije linearan proces. Upravo zbog svoje iskrenosti mnogi je smatraju jednom od najautentičnijih influencerica svoje generacije.

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