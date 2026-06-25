Naša pjevačica ispričala nam je sve o romantičnom vjenčanju, partneru i planovima za budućnost!

Nakon što je izgovorila sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru Ivanu, Lara Demarin za Showbuzz.hr prvi put otvoreno govori o dojmovima s vjenčanja, prvim danima bračnog života, ljubavi koja traje već devet godina te velikim glazbenim planovima koji je čekaju.

Pjevačica Lara Demarin proživljava jedno od najljepših razdoblja u životu. Nakon što je nedavno izgovorila sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru Ivanu Kuriću, još uvijek slaže dojmove s vjenčanja koje je okupilo njihove najbliže u srcu Istre.

U razgovoru nam je otkrila kako izgleda bračni život nakon devet godina veze, zašto je upravo Istra bila jedini izbor za vjenčanje, koji će trenutak pamtiti cijeli život, ali i što slijedi u njezinoj glazbenoj karijeri.

Lara Demarin Foto: Zrinka Zagorec

"Iskreno, još uvijek se privikavam na činjenicu da imam supruga - fora mi ga je vidjeti s prstenom na ruci! Nakon devet godina veze ne osjećam neku veliku promjenu u svakodnevici, ali prisutan je taj jedan poseban osjećaj i rekla bih, nova razina povezanosti. Još uvijek smo oboje pod dojmom dana vjenčanja, toliko da bismo ga voljeli ponoviti haha, stižu nam lijepe poruke svaki dan i često se uhvatimo kako prepričavamo detalje."

Od samog početka znala je kakvu atmosferu želi stvoriti na svom velikom danu.

"Znala sam da želim vjenčanje koje će imati toplinu i emociju. Nisam maštala o velikom glamuru, nego o tome da se okružimo ljudima koje volimo i da se svi osjećaju opušteno. Na kraju je ispalo upravo onako kako smo željeli - dovoljno intimno da bude emotivno, a opet dovoljno veliko da s nama slave svi važni ljudi iz naših života."

Lara Demarin i Ivan Kurić - 6 Foto: Zrinka Zagorec

Mjesto održavanja nije bilo teško odabrati.

"Istra je mjesto kojem se uvijek vraćam. Odrasla sam u Puli i za mene nema ljepšeg osjećaja nego okupiti obitelj i prijatelje upravo tamo. Osim toga, Paladnjaki su nas osvojili svojom posebnošću, domaćom atmosferom, top hranom i ambijentom. Sve se odlično uklopilo u našu viziju."

Lara Demarin i Ivan Kurić - 2 Foto: Zrinka Zagorec

Iako kaže da joj je cijeli dan proletio, nekoliko će uspomena zauvijek nositi sa sobom.

"Teško je izdvojiti samo jedan trenutak, a i vjenčanje mi je baš proletilo! Ne znam kako se sve odvilo tako brzo - znači da nam je bilo top! Ulazak u crkvu i trenutak kada sam hodala prema Ivanu s tatom pored sebe sigurno će mi ostati urezan za cijeli život, a i prvi ples tokom kojeg sam bila u sedmom nebu. Posebno emotivno mi je bilo i to što je u crkvi svirala moja obitelj - to me uspjelo i rasplakati."

Lara Demarin i Ivan Kurić - 3 Foto: Zrinka Zagorec

Prisjetila se i početaka njihove ljubavne priče te onoga što kod supruga danas najviše cijeni.

"Odmah me osvojio svojim humorom - nema osobe koja me može nasmijati kao on i to radi svaki dan! Uz to je uvijek bio izuzetno topao, iskren i prirodan. Danas možda još više cijenim njegovu podršku i činjenicu da je uvijek uz mene, bez obzira na sve izazove i obveze koje donosi moj posao."

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Devet godina zajedničkog života donijelo je brojne lijepe, ali i izazovne trenutke.

"Upoznali smo se prije 9 godina i kroz cijeli taj period smo zajedno odrastali. Prolazili smo kroz različite životne faze i izazove, a mislim da je najveći izazov uvijek pronaći ravnotežu između privatnog života, karijere i vremena koje posvećujete jedno drugome. Jako puno razgovaramo i mislim da baš zato jako dobro funkcioniramo."

Lara Demarin i Ivan Kurić - 11 Foto: Zrinka Zagorec

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Posebnu pažnju privukla je i njezina vjenčanica, koju je sama osmislila.

"Imala sam jasnu ideju, ali Marina iz MPM salona je ta koja ju je izrealizirala. Bilo mi je jako fora biti uključena u sam proces stvaranja, pričanja o detaljima, biranja materijala i slično. Uvijek postoji mali strah hoće li konačan rezultat biti upravo onakav kakvim ga zamišljate, ali neusporediv je taj osjećaj kad na sebi nosite nešto što ste imali u glavi."

Lara Demarin Foto: Zrinka Zagorec

Za razliku od mnogih mladenki, na dan vjenčanja nije zaboravila ništa važno.

"Iznenađujuće je da nisam zaboravila ništa veliko. To su uglavnom bile neke ideje za videiće i content, ali toliko smo bili u trenutku da je to postalo manje bitno. I nisam stigla jesti, skoro uopće. Ali na to su me svi pripremili haha!"

Posebno emotivan bio je i trenutak kada je suprugu otpjevala svoju pjesmu "Uz tebe".

"Uh, teško mi je reći. Ali ulazak prema oltaru je nosio posebnu emociju - uvijek ću pamtiti te korake. 'Uz tebe' sam uspjela izvesti bez suza, ali za mene ima posebno značenje jer je nastala dvije godine nakon što sam bila s Ivanom u vezi i jako je osobna i iskrena. Drago mi je da sam ju izvela na dan našeg vjenčanja jer je sada imala još veću težinu."

Lara Demarin i Ivan Kurić - 7 Foto: Zrinka Zagorec

Lara Demarin i Ivan Kurić - 5 Foto: Zrinka Zagorec

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A njihovu ljubav dodatno obilježava još jedna posebna pjesma.

"'The Power of Love' Celine Dion, uz koju smo plesali prvi ples. Dva mjeseca priprema i zajedničkih treninga učinili su je još posebnijom, a pjesme se sjetio Ivan. Svako malo si ju pustimo doma da se vratimo u trenutak."

Veliku ulogu na vjenčanju imala je i njezina dugogodišnja prijateljica.

"Moja kuma bila je moja najbolja prijateljica Doria Mohorović. Poznajemo se još s treninga plesa dok smo bile djeca, zajedno smo odrastale i prošle sve važne životne trenutke. Ona je moja osoba kojoj mogu sve reći i koja će me uvijek razumjeti."

Lara Demarin i Ivan Kurić - 8 Foto: Zrinka Zagorec

Osim privatne sreće, Lara uživa i u uspješnom razdoblju svoje glazbene karijere.

"Osjećam da sam trenutno u jednom jako lijepom i ispunjenom životnom razdoblju. Naravno, svaka faza života nosi svoje izazove i lekcije, ali danas sam nekako mirnija nego prije nekoliko godina. Privatno sam ostvarila nešto što sam dugo priželjkivala, a istovremeno osjećam da sam glazbeno tek na početku nekih velikih i uzbudljivih stvari. Najviše me veseli to što više ne osjećam potrebu stalno juriti prema nekom cilju, nego znam uživati i u samom putovanju."

Lara Demarin Foto: Zrinka Zagorec

Planova joj, kaže, ne nedostaje.

"Voljela bih nastaviti graditi svoj autorski glazbeni put i publici predstaviti još više svoje glazbe. Puno je materijala koji je nastao u zadnjih godinu dana i vrlo brzo će biti objavljen. Uz radno ljeto popunjeno svirkama u Istri, radim i na snimanju pjesama svaki put kada dođem u Zagreb na nekoliko dana. Što se tiče nekih novih izazova, voljela bih iskusiti neki TV show poput Plesa sa zvijezdama ili TLZP-a. Dora je projekt kojem se uvijek rado vraćam, tako da ni ona nije isključena!"

A publika neće dugo čekati ni novu glazbu.

"Apsolutno! Tijekom organizacije vjenčanja neke sam ideje morala privremeno staviti sa strane, ali sada se ponovno vraćam glazbi punim intenzitetom. Radim na novim pjesmama još od početka godine, a posebno me veseli što pripremam svoj prvi EP na jesen. Jedva čekam podijeliti sve na čemu sam radila i čuti reakcije!"

Dok uživa u prvim tjednima bračnog života, Lara jasno daje do znanja da ni na privatnom ni na poslovnom planu ne planira stati. Uz ispunjeno ljeto, novi EP i brojne glazbene planove, čini se da je pred njom jedno od najuzbudljivijih razdoblja dosad.

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