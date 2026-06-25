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''još se privikavam''

Naša pjevačica ispričala nam je sve o romantičnom vjenčanju, partneru i planovima za budućnost!

Piše J. C., Danas @ 08:01 Celebrity komentari
Lara Demarin i Ivan Kurić - 4 Lara Demarin i Ivan Kurić - 4 Foto: Zrinka Zagorec

Nakon što je izgovorila sudbonosno "da" dugogodišnjem partneru Ivanu, Lara Demarin za Showbuzz.hr prvi put otvoreno govori o dojmovima s vjenčanja, prvim danima bračnog života, ljubavi koja traje već devet godina te velikim glazbenim planovima koji je čekaju.

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