Nakon udaje za HDZ-ovca posvetila se obitelji, a sjećate li se u kojoj se seriji Nove TV proslavila?

Marija Borić godinama je bila jedna od omiljenih domaćih televizijskih glumica, a nakon velike popularnosti koju joj je donijela serija ''Najbolje godine'' na Novoj TV, odlučila je zamijeniti svjetla reflektora mirnijim životom daleko od gradske vreve.

Marija Borić jedno je od najprepoznatljivijih lica domaćih televizijskih serija, a publika je posebno pamti po ulozi Zrinke Lotar u hit-seriji ''Najbolje godine'' na Novoj TV.

Iako je godinama bila među najpopularnijim hrvatskim glumicama, danas vodi potpuno drugačiji život – daleko od gradske vreve i estradnog glamura.

Marija Borić Foto: Marin Tironi/Pixsell

Marija Borić Foto: Marin Tironi/Pixsell

Rođena je 29. rujna 1980. godine u Zagrebu, a odrasla je u umjetničkoj obitelji. Njezin otac Tomislav Borić bio je operni pjevač u HNK-u, pa je ljubav prema pozornici razvila još u djetinjstvu. Nakon završene Akademije dramske umjetnosti vrlo brzo počela je dobivati zapažene televizijske i kazališne uloge.

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Šira publika prvi ju je put ozbiljnije primijetila u popularnoj telenoveli ''Ponos Ratkajevih'', gdje je glumila Ivku Križaj, no pravu televizijsku slavu donijela joj je serija ''Najbolje godine'' na Novoj TV. U toj obiteljskoj drami emitiranoj od 2009. do 2011. godine utjelovila je Zrinku Lotar i postala jedno od zaštitnih lica serije.

Marija Borić Foto: Boris Scitar/Pixsell

Osim u ''Najboljim godinama'', gledatelji su je imali priliku gledati i u serijama ''Stella'', ''Cimmer fraj'', ''Bitange i princeze'', ''Stipe u gostima'' i drugim domaćim projektima. Paralelno s televizijskom karijerom ostala je vjerna kazalištu Komedija, gdje godinama nastupa kao članica ansambla. Trenutno glumi i u seriji ''Divlje pčele''.

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Iako je karijera išla uzlaznom putanjom, Marija se s vremenom povukla iz javnog života. Nakon udaje 2019. za političkog savjetnika i člana HDZ-a Branimira Jerneića i osnivanja obitelji odlučila je zamijeniti gradski tempo mirnijim životom u Zagorju.

Par ima dvoje djece – sina Roka, rođenog u ožujku 2020., i kćer Ritu, koja je stigla u listopadu 2023. godine. Žive u Stubičkim Toplicama, a Marija se na društvenim mrežama često predstavlja kao "dnevna poljoprivrednica, noćna glumica", uz brojne objave iz svog vrta.

Marija Borić i Danijela Martinović Foto: Ranko Šuvar/Cropix

Marija Borić Jerneić - 2 Foto: Josip Moler / CROPIX

Glumica je više puta priznala kako joj fizički rad i život na selu donose unutarnji mir koji nije pronalazila u Zagrebu.

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