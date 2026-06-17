Tko je supruga najveće zvijezde engleske reprezentacije? Dok on ruši rekorde, ona bježi od reflektora

Dok se mnoge partnerice nogometaša nalaze u središtu medijske pozornosti, Katie Kane godinama uspješno izbjegava život slavnih. Umjesto naslovnica i društvenih mreža, posvetila se obitelji i privatnom životu.

Harry Kane predvodi englesku reprezentaciju i godinama niže uspjehe na najvećoj nogometnoj sceni, a njegov privatni život daleko je od glamura koji često prati zvijezde svjetskog nogometa. Uz njega je već više od dva desetljeća žena koja se nikada nije pokušala nametnuti javnosti – njegova supruga Katie Kane, djevojački Goodland.

Harry Kane i Katie Goodland - 20 Foto: Profimedia

Harry Kane i Katie Goodland - 9 Foto: Profimedia

Za razliku od brojnih partnerica nogometaša koje grade karijere kao influencerice, manekenke ili televizijske zvijezde, Katie je odabrala potpuno drugačiji put. Iako je udana za jednog od najpoznatijih sportaša današnjice, rijetko se pojavljuje u medijima i privatnost svoje obitelji čuva podalje od reflektora.

Harry Kane i Katie Goodland - 13 Foto: Profimedia

Harry Kane i Katie Goodland - 12 Foto: Profimedia

Njihova priča počela je još u djetinjstvu. Harry i Katie upoznali su se tijekom školovanja u Londonu te su godinama bili prijatelji prije nego što se među njima rodila ljubav. Dok je Kane gradio nogometnu karijeru kroz omladinski pogon Tottenhama, Katie je bila uz njega u razdobljima kada nitko nije mogao predvidjeti da će postati jedan od najboljih napadača svoje generacije.

Harry Kane i Katie Goodland - 6 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Svjetski poznat reper osuđen na 20 godina zatvora!

Par se zaručio 2017. godine tijekom romantičnog odmora na Bahamima, a dvije godine kasnije izgovorili su sudbonosno ''da'' na intimnoj ceremoniji. Danas imaju četvero djece i često ističu kako im je upravo obitelj najveći prioritet.

Harry Kane i Katie Goodland - 19 Foto: Profimedia

Harry Kane i Katie Goodland - 7 Foto: Profimedia

Iako se rijetko eksponira, Katie povremeno prati supruga na važnim utakmicama i svečanim događanjima. Tada privlači pažnju jednostavnim i elegantnim stilom, bez pretjeranog naglašavanja luksuza koji se često povezuje sa svijetom nogometnih supruga.

Harry Kane i Katie Goodland - 11 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Poslušajte novu navijačku pjesmu Lidije Bačić, objavila je i prigodni spot!

Harry Kane više je puta javno govorio koliko mu znači podrška koju dobiva od supruge. U intervjuima je isticao da mu upravo stabilan obiteljski život pomaže nositi se s pritiskom profesionalnog sporta te da je Katie jedna od najvažnijih osoba u njegovu životu.

Harry Kane i Katie Goodland - 15 Foto: Profimedia

Harry Kane i Katie Goodland - 1 Foto: Profimedia

Dok su mnoge WAGsice stalno prisutne na društvenim mrežama i u medijima, Katie je dokaz da se može biti supruga jedne od najvećih sportskih zvijezda svijeta, a pritom ostati vjerna sebi i životu daleko od javne pozornosti.

Galerija 16 16 16 16 16

Njihova dugogodišnja ljubavna priča, koja traje još od školskih dana, danas je rijedak primjer stabilnosti u svijetu sportskih zvijezda, a Katie Kane pokazuje da najveća podrška često dolazi od osoba koje najmanje traže pažnju.

Senidah otvorila dušu u podcastu "Nema labavo by IN Magazin": Progovorila o obitelji, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Kći Nives Celzijus otkrila nepoznat detalj o sebi: "Bila sam prva u Hrvatskoj..."

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Sjećate li se Luke Modrića s kratkom kosom? Ovako se mijenjao od prvog Svjetskog prvenstva do danas