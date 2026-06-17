Poslušajte novu navijačku pjesmu Lidije Bačić, objavila je i prigodni spot!

Dok nogometni navijači s nestrpljenjem iščekuju utakmicu Hrvatske i Engleske, Lidija Bačić pobrinula se za pjesmu koja slavi zajedništvo, domoljublje i ljubav prema hrvatskoj zastavi.

Uoči Svjetskog prvenstva 2026., jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Lidija Bačić predstavila je novu domoljubno-navijačku pjesmu "Jedna je zastava", koja već na prvo slušanje osvaja emocijama i snažnom porukom zajedništva.

Posebnu toplinu pjesmi daje sudjelovanje Dječjeg zbora Kikići, čiji su se glasovi pridružili Lidiji u refrenima, dodatno naglašavajući zajedništvo i emociju koje pjesma prenosi.

Autori glazbe i teksta su provjereni hitmejkeri Fayo i A. K. Leo, dok je za aranžman zaslužan Toni Ćosić. Videospot potpisuje zagrebački reper i producent Tibor Kreč TDKM, uz asistenciju Leonarda Bosnara.

Što kažete na novu navijačku pjesmu Lidije? Top

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Lidija Bačić - 2 Foto: Screenshot

Pjesmu je najavila video na kojem simbolično šije hrvatsku zastavu. Više pogledajte OVDJE.

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