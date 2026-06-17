Svjetski poznat reper osuđen na 20 godina zatvora!

Nekadašnja rap-zvijezda i višestruko nominirani glazbenik za nagradu Grammy, Mystikal, osuđen je na 20 godina zatvora zbog silovanja žene u svojoj kući u Louisiani.

Američki reper Mystikal, pravog imena Michael Lawrence Tyler, osuđen je na 20 godina zatvora zbog silovanja žene u svojoj kući u Louisiani 2022. godine.

Nekadašnja rap-zvijezda i višestruko nominirani za nagradu Grammy priznao je krivnju za silovanje trećeg stupnja u ožujku ove godine, čime je izbjegao težu optužbu koja je nosila mogućnost doživotne zatvorske kazne, prenosi CNN.

Mystikal - 3 Foto: Profimedia

Prema sudskim dokumentima, nagodbom s tužiteljstvom optužba je smanjena sa silovanja prvog stupnja na silovanje trećeg stupnja, uz maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora. Nekoliko dana prije izricanja presude Mystikal je pokušao povući svoje priznanje krivnje, tvrdeći da nije imao dovoljno vremena za razmatranje svih posljedica svoje odluke, no sud nije prihvatio njegov zahtjev.

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Žrtva je tijekom ročišta opisala kako ju je reper navodno fizički napao, davio, čupao za kosu i potom silovao u svojoj kući u Prairievilleu, nedaleko od Baton Rougea. Zatražila je od suca da izrekne maksimalnu kaznu, što je sud na kraju i učinio.

Mystikal - 1 Foto: Afp

Mystikal se od uhićenja 2022. godine nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

Reper je tijekom 1990-ih i početkom 2000-ih bio jedno od poznatijih imena američke hip-hop scene. Najveću popularnost stekao je hitom ''Shake Ya Ass'', koji mu je donio nominaciju za Grammy. Godine 2003. bio je nominiran za Grammy u dvije kategorije, uključujući najbolji rap-album za ''Tarantula'' te najbolji muški solo rap-nastup za pjesmu ''Bouncin' Back (Bumpin' Me Against The Wall)''.

Mystikal - 2 Foto: Profimedia

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Ovo nije prvi put da se Mystikal suočava s ozbiljnim optužbama. Još 2003. godine priznao je krivnju za seksualno zlostavljanje te je tada osuđen na šest godina zatvora.

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