Osvanula je snimka prvog plesa članice Učiteljica i našeg tamburaša, plesali su uz hit Zdravka Čolića

Tamburaši Milenij podijelili su snimku prvog plesa Željka Jelića i Silvije Ivić, našeg tamburaša i članice Učiteljica.

Proteklog vikenda tamburaš Željko Jelić i članica grupe Učiteljice Silvija Ivić izrekli su sudbonosno ''da''.

Tamburaši Milenij na svojoj su Facebook stranici objavili snimku prvog plesa mladenaca, koja je brzo privukla pažnju pratitelja. Željko i Silvija zaplesali su okruženi efektom "plesa u oblacima", a za svoju prvu bračnu plesnu točku odabrali su bezvremenski hit Zdravka Čolića "Tebe čuvam za kraj".

Brojni pratitelji u komentarima nisu skrivali oduševljenje te su mladencima uputili čestitke i lijepe želje za zajednički život.

Silvia Ivić i Željko Jelić - 2 Foto: Instagram

Silvia Ivić i Željko Jelić - 3 Foto: Instagram

Vijest da se udala pred fanovima Učiteljica otkrile su njene kolegice i članice grupe Ana Vurcer i Andrea Paškvan.

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