Osvanula je snimka prvog plesa članice Učiteljica i našeg tamburaša, plesali su uz hit Zdravka Čolića

Tamburaši Milenij podijelili su snimku prvog plesa Željka Jelića i Silvije Ivić, našeg tamburaša i članice Učiteljica.
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Tamburaši Milenij na svojoj su Facebook stranici objavili snimku prvog plesa mladenaca, koja je brzo privukla pažnju pratitelja. Željko i Silvija zaplesali su okruženi efektom "plesa u oblacima", a za svoju prvu bračnu plesnu točku odabrali su bezvremenski hit Zdravka Čolića "Tebe čuvam za kraj".
Brojni pratitelji u komentarima nisu skrivali oduševljenje te su mladencima uputili čestitke i lijepe želje za zajednički život.
Silvia Ivić i Željko Jelić - 2 Foto: Instagram
Silvia Ivić i Željko Jelić - 3 Foto: Instagram
Vijest da se udala pred fanovima Učiteljica otkrile su njene kolegice i članice grupe Ana Vurcer i Andrea Paškvan.
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