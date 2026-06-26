Ludi provod Maje Šuput na Ibizi! S prorezom preko cijele noge partijala je do dugo u noć

Maja Šuput s Ibize je podijelila atraktivno modno izdanje sa svojim pratiteljima na Instagramu.
Maja Šuput i dalje uživa na Ibizi, odakle gotovo svakodnevno dijeli fotografije i snimke svog odmora.3 vijesti o kojima se priča prepoznao ga i haris džinović Ovaj mladić jedan je od najtraženijih harmonikaša u Hrvatskoj: ''Privilegija je raditi posao koji voliš'' "baš mi je žao..." Fanovi nisu skrivali zabrinutost nakon videa Mate Bulića: "Ne prepoznah čovjeka" kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu
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Dane provodi uz bazen, na plaži i u restoranima, a večeri su rezervirane za izlaske s prijateljicama.
Na novim fotografijama pozirala je u bijelim hlačama visokog proreza koje je kombinirala s crnim bodyjem, sandalama na petu i velikim sunčanim naočalama. Uz objavu je kratko napisala: "Let's go."
Maja Šuput - 3 Foto: Maja Šuput/Instagram
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Maja je na Ibizu otputovala u društvu prijateljice Anite Tuček, a prema objavama koje dijeli, čini se da djevojke uživaju u spoju luksuza, dobre zabave i mediteranskog ugođaja.
Maja Šuput - 2 Foto: Maja Šuput/Instagram
Prije nekoliko dana podijelila je i video iz noćnog kluba na kojem pleše s nepoznatim mladićem, što je privuklo veliku pozornost njezinih pratitelja, a više o tome pročitajte OVDJE.
Maja Šuput na Instagramu - 3 Foto: Instagram
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