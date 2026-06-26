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Ludi provod Maje Šuput na Ibizi! S prorezom preko cijele noge partijala je do dugo u noć

Piše I. G., Danas @ 10:00 Celebrity komentari
Maja Šuput - 1 Maja Šuput - 1 Foto: Maja Šuput/Instagram

Maja Šuput s Ibize je podijelila atraktivno modno izdanje sa svojim pratiteljima na Instagramu.

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