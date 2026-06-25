Senidah u podcastu IN magazina otkrila da je ostvarila ono što njezina majka nije smjela: ''Ovo je za nju''

Iza Senidine uspješne glazbene karijere krije se životna priča obilježena velikim gubitkom, a u podcastu "Nema labavo by IN magazin" emotivno je progovorila o pokojnoj majci, najvećoj životnoj podršci kojoj je posvetila dva svoja albuma.

Jedan od najemotivnijih trenutaka nove epizode podcasta "Nema labavo by IN magazin" bio je kada je Senidah progovorila o svojoj pokojnoj majci, ženi koja joj je bila najveća podrška i kojoj je posvetila čak dva albuma.

Pjevačica je otkrila da je ljubav prema glazbi naslijedila upravo od majke, koja je i sama kao djevojka sudjelovala na pjevačkim natjecanjima.

Senidah - 2 Foto: Borna Meter

"Moja mama voljela je pjevati. Natjecala se i čak pobijedila na jednom natjecanju kada je imala 16 godina. Međutim, u to vrijeme jedan stric nije dopuštao da se bavi pjevanjem jer se to smatralo sramotom. Zato je mene i sestru uvijek podržavala kada je vidjela da imamo talent i da lijepo pjevamo", ispričala je Senidah.

Pogledaji ovo Celebrity Bivši suprug Indire Levak slomljen zbog velikog gubitka: ''Znam da ćemo se opet sresti...''

Prisjetila se i kako je majka pratila njezine prve glazbene korake te joj uvijek davala iskrene savjete.

"Kada sam počela snimati pjesme, uvijek mi je govorila: 'Daj nešto brže, snimi nešto veselije.' Ja sam stalno donosila balade, a ona je željela nešto drugačije. Kada sam napokon snimila jednu bržu pjesmu, rekla je: 'E, to je to.'"

Zbog toga su joj i dva albuma posvećena na poseban način.

"Prvi album bio je posvećen njoj kroz tugu i bol nakon njezina odlaska. Srce se slomilo i te su emocije morale izaći van. Drugi album bio je za nju jer je na njemu bilo više veselih pjesama. Kao da sam joj rekla: 'Evo, ovo je za tebe.'"

Senidah Foto: In Magazin

Ipak, priznaje kako gubitak majke nije nešto s čime se čovjek ikada u potpunosti pomiri.

"Ne postane lakše. Samo naučiš živjeti s tim. Ta praznina uvijek ostane", rekla je iskreno.

Dodaje kako ju je upravo taj životni gubitak uvelike promijenio.

"Dok je mama bila tu, ona je bila moj oslonac. Mogla sam biti neodgovorna i bezbrižna jer sam znala da je ona tu. Kada je otišla, morala sam sama sebi postati oslonac."

Pogledaji ovo Celebrity Ivan Turudić tijekom utakmice Vatrenih snimljen sa zgodnim sinom, koji je ljubio kćer kontroverznog političara

Priznala je da je zbog toga razvila snažan obrambeni mehanizam.

"Sama sebe branim, nekad čak i previše. Čim pomislim da mi netko želi nauditi, odmah se uključuje obrambeni mehanizam. Uvijek sam bila u tom stanju."

Ipak, kaže kako danas polako uči živjeti drukčije.

"Polako spuštam gas", zaključila je Senidah, priznajući da s vremenom ipak pokušava pronaći unutarnji mir.

U podcastu je progovorila i o bogatstvu, ljubavi i koncertu u Areni Zagreb!

Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

Podcast ''Nema labavo by IN magazin'' možete gledati svake srijede u 10 sati na YouTubeu Nove TV sa zanimljivim gostima.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Ultrakratki kombinezon Jelene Rozge otvorio žustru raspravu na Instagramu: "Ne priliči joj...''

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Znate li kako je Ronaldo zaprosio Georginu? Jedan je detalj zatajio od javnosti