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''mene i sestru je...''

Senidah u podcastu IN magazina otkrila da je ostvarila ono što njezina majka nije smjela: ''Ovo je za nju''

Piše Julija Bačić Barać, Danas @ 11:40 Celebrity komentari
Senidah Senidah Foto: In Magazin

Iza Senidine uspješne glazbene karijere krije se životna priča obilježena velikim gubitkom, a u podcastu "Nema labavo by IN magazin" emotivno je progovorila o pokojnoj majci, najvećoj životnoj podršci kojoj je posvetila dva svoja albuma.

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