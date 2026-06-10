Thompson ponovno stiže u Imotski! Gospin dolac opet će biti mjesto spektakla

Marko Perković Thompson priprema novi veliki glazbeni spektakl, ovoga puta na kultnom stadionu Gospin dolac u Imotskom.

Marko Perković Thompson ponovno će nastupiti u Imotskom. Nakon sastanka gradonačelnika Luke Kolovrata s pjevačem i organizatorima njegovih koncerata postignut je dogovor o održavanju koncerta na stadionu Gospin dolac, jednoj od najpoznatijih lokacija povezanih s Thompsonovim nastupima, piše Radio Nu.

Prema trenutačnim informacijama, koncert bi se trebao održati tijekom kolovoza, a organizatori očekuju dolazak brojnih posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i iz hrvatskog iseljeništva.

Gospin dolac - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Gospin dolac, stadion koji se zbog svog jedinstvenog smještaja često nalazi na popisima najljepših stadiona svijeta, već je bio domaćin velikim Thompsonovim koncertima. Upravo zbog toga i ovoga puta vlada veliko zanimanje publike za njegov povratak u Imotski.

Thompson - 4 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Organizatori ističu kako je Imotski kroz godine dokazao da može uspješno ugostiti velika glazbena događanja te vjeruju da će i ovaj koncert privući tisuće posjetitelja i dodatno oživjeti turističku i gospodarsku ponudu grada tijekom ljetne sezone.

Točan datum koncerta bit će objavljen naknadno, no već sada se najavljuje kao jedno od najvećih glazbenih događanja ovog ljeta u Imotskoj krajini.

Thompson - 1 Foto: Nikola Cutuk/Pixsell

Nedavno je Thompsoj najavio i koncert u Šibeniku, više saznajte OVDJE.

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