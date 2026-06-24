Boban Rajović oglasio se iz Seattlea, njegov dolazak oduševio je fanove Zmajeva!

Boban Rajović doputovao je u Seattle kako bi podržao nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Katara.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je do kraja prve faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Katara. Nije tajna kako su Zmajevi tijekom cijelog turnira dobili podršku iz cijele regije, a neki su i osobno odletili preko Atlantskog oceana.

Crnogorski pjevač Boban Rajović zajedno sa sinom Andrijom otputovao je u Seattle kako bi pružio podršku nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine u susretu protiv Katara u trećem kolu Svjetskog prvenstva.

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Rajović je atmosferu podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je objavio fotografije i snimke iz američkog grada u kojem su se okupile tisuće navijača Bosne i Hercegovine. Posebno veselo bilo je ispred stadiona, gdje su se navijači družili, pjevali i stvarali sjajnu atmosferu satima prije početka utakmice.

Boban Rajović u Splitu - 4 Foto: Jadran Babić

Boban Rajović Foto: Instagram

Boban Rajović - 2 Foto: Youtube

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Među brojnim navijačima našao se i popularni pjevač, koji je iskoristio priliku za fotografiranje i druženje s pristalicama reprezentacije. Na objavljenim kadrovima vidi se kako uživa u navijačkom ozračju, a okupljeni navijači srdačno su ga pozdravljali.

Rajović nije skrivao emocije ni podršku nacionalnoj vrsti te je Zmajevima uputio riječi ohrabrenja uoči važnog dvoboja.

"Sretno, Bosno i Hercegovino“, poručio je pjevač, poželjevši reprezentativcima Bosne i Hercegovine uspješan nastup i pozitivan rezultat protiv Katara.

Boban Rajović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Boban Rajović u Areni Zagreb - 4 Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group

Boban Rajović i sin Andrija Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Bosanskohercegovački navijači u Seattleu još su jednom pokazali koliko vjerno prate svoju reprezentaciju, a podrška poznatih osoba iz regije poput Bobana Rajovića dodatno je podigla raspoloženje uoči utakmice koja je privukla veliku pozornost sportske javnosti.

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