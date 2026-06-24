Boban Rajović oglasio se iz Seattlea, njegov dolazak oduševio je fanove Zmajeva!

Boban Rajović doputovao je u Seattle kako bi podržao nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine protiv Katara.
Reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je do kraja prve faze natjecanja na Svjetskom prvenstvu u nogometu protiv Katara. Nije tajna kako su Zmajevi tijekom cijelog turnira dobili podršku iz cijele regije, a neki su i osobno odletili preko Atlantskog oceana.3 vijesti o kojima se priča velika su si podrška Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu! kontroverzna objava Sin joj se utopio dok ga je čuvao otac, a novim potezom izazvala je snažne reakcije na internetu "Do pobjede!" Thompson zaželio sreću Vatrenima uz pjesmu koju ne objavljuje baš često
Crnogorski pjevač Boban Rajović zajedno sa sinom Andrijom otputovao je u Seattle kako bi pružio podršku nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine u susretu protiv Katara u trećem kolu Svjetskog prvenstva.
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Rajović je atmosferu podijelio sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je objavio fotografije i snimke iz američkog grada u kojem su se okupile tisuće navijača Bosne i Hercegovine. Posebno veselo bilo je ispred stadiona, gdje su se navijači družili, pjevali i stvarali sjajnu atmosferu satima prije početka utakmice.
Boban Rajović u Splitu - 4 Foto: Jadran Babić
Boban Rajović Foto: Instagram
Boban Rajović - 2 Foto: Youtube
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Među brojnim navijačima našao se i popularni pjevač, koji je iskoristio priliku za fotografiranje i druženje s pristalicama reprezentacije. Na objavljenim kadrovima vidi se kako uživa u navijačkom ozračju, a okupljeni navijači srdačno su ga pozdravljali.
Rajović nije skrivao emocije ni podršku nacionalnoj vrsti te je Zmajevima uputio riječi ohrabrenja uoči važnog dvoboja.
@rajovicboban Srećno sjutra Bosna i Hercegovino!☺️❤️ #otpisan #newalbum #worldcup #seattle ♬ original sound - Rajović Boban official
"Sretno, Bosno i Hercegovino“, poručio je pjevač, poželjevši reprezentativcima Bosne i Hercegovine uspješan nastup i pozitivan rezultat protiv Katara.
Boban Rajović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Boban Rajović u Areni Zagreb - 4 Foto: Jurica Cvitanić/Premier Media Group
Boban Rajović i sin Andrija Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Bosanskohercegovački navijači u Seattleu još su jednom pokazali koliko vjerno prate svoju reprezentaciju, a podrška poznatih osoba iz regije poput Bobana Rajovića dodatno je podigla raspoloženje uoči utakmice koja je privukla veliku pozornost sportske javnosti.
O ljubavnoj priči Bobana i njegove supruge više čitajte OVDJE.
Životnu priču Bobana Rajovića pročitajte OVDJE.
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