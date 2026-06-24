Amerikanka hrvatskih korijena pokazala kako njezina djeca navijaju za Hrvatsku: ''Od malih nogu!''

Amerikanka hrvatskih korijena i supruga poznatog hokejaša još je jednom pokazala koliko joj znači zemlja njezinih predaka podijelivši dirljive prizore svoje djece koja s ponosom navijaju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Nicole Artukovich Stewart razveselila je svoje pratitelje na društvenim mrežama objavom koja je mnogima izmamila osmijeh.

Amerikanka hrvatskih korijena, poznata i kao supruga hokejaša Liama Stewarta te snaha glazbene legende Roda Stewarta, podijelila je obiteljske trenutke tijekom praćenja utakmice hrvatske nogometne reprezentacije.

Nicole Artukovich - 1 Foto: Instagram

Vjenčanje godine u crkvi sv. Ignjacija - 5 Foto: Tonci Plazibat/Cropix

Rod Stewart (FOTO: Petar Glebov/PIXSELL)

Posebnu pozornost privukle su fotografije njezine djece koja su utakmicu pratila odjevena u navijačke dresove inspirirane hrvatskim nogometnim velikanima. Dok su pogledi bili usmjereni prema televizijskom ekranu, bilo je jasno za koju se reprezentaciju navija u njihovu domu.

Nicole Artukovich Stewart Foto: Instagram

Na objavljenim fotografijama sin i kći pozirali su u navijačkom izdanju koje je oduševilo brojne pratitelje. Dresovi s prezimenima hrvatskih nogometnih ikona dodatno su naglasili snažnu povezanost obitelji s hrvatskim identitetom i sportskom tradicijom.

Nicole Artukovich - 6 Foto: Instagram

Nicole Artukovich - 2 Foto: Instagram

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Nicole je u jednoj od objava podijelila i fotografiju svoje kćeri ispred televizora uz kratku poruku na engleskom jeziku kojom je dala do znanja da ljubav prema Hrvatskoj i navijanju želi usaditi djeci od najranije dobi. Uz hrvatsku zastavu i veseli prizor male navijačice, objava je brzo privukla brojne reakcije.

Nicole Artukovich Stewart Foto: Instagram

Nicole nikada nije skrivala koliko joj znači hrvatsko nasljeđe. Tijekom godina često je isticala svoju povezanost s Hrvatskom, a mnogi pamte i raskošno vjenčanje u Dubrovniku koje je privuklo veliku pozornost javnosti.

Nicole Artukovich i Liam Stewart - 2 Foto: Vlasta Weddings

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Osim što redovito posjećuje hrvatsku obalu, Nicole s velikim ponosom promovira hrvatsku kulturu, običaje i način života. Sudeći prema najnovijim objavama, tu ljubav sada uspješno prenosi i na svoju djecu, koja već od najranijih dana odrastaju uz crveno-bijele kvadratiće i podršku Vatrenima.

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