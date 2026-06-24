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Amerikanka hrvatskih korijena pokazala kako njezina djeca navijaju za Hrvatsku: ''Od malih nogu!''

Piše K.D., Danas @ 15:01 Celebrity komentari
Nicole Artukovich - 2 Nicole Artukovich - 2 Foto: Instagram

Amerikanka hrvatskih korijena i supruga poznatog hokejaša još je jednom pokazala koliko joj znači zemlja njezinih predaka podijelivši dirljive prizore svoje djece koja s ponosom navijaju za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

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