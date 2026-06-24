Thompsonovu suprugu dirnuo prizor sa Svjetskog prvenstva, znate li što ju posebno veže za Toronto?

Tisuće hrvatskih navijača preplavile su ulice Toronta, a među onima koje je prizor posebno dirnuo bila je i Sandra Perković, koja je emotivnim objavama pokazala koliko joj znači hrvatska zajednica u gradu njezina djetinjstva.

Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona, podijelila je na društvenim mrežama snimke nezaboravne atmosfere u Dallasu uoči utakmice hrvatske nogometne reprezentacije.

Uz objavu je poslala i emotivnu poruku, jasno dajući do znanja koliko je vežu uspomene na kanadsku metropolu u kojoj je odrasla, ali i na hrvatsku zajednicu koja daleko od domovine stvara posebno navijačko ozračje.

''Ooo šta bih voljela tamo biti, a još kad budu utakmice u Torontu, di sam odrasla... lijepo li je Hrvat biti, majko hvala ti'', napisala je.

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Za Sandru, koja je rođena i odrasla u Kanadi, zajedništvo hrvatske dijaspore u Torontu ima posebno značenje. Upravo zato prizori hrvatskih zastava, pjesme i zajedničkog slavlja bude snažne emocije i osjećaj povezanosti s domovinom.

Sandra Perković - 3 Foto: Facebook

Marko Perković Thompson i supruga Sandra - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Marko Perković Thompson upoznao je svoju buduću suprugu početkom 2000-ih godina upravo u Torontu. Sandra je tada sasvim slučajno posjetila jedan od njegovih koncerata, a nakon nastupa prišla mu je i zamolila ga za zajedničku fotografiju. Njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u ljubav, a pjevač je nakon povratka s turneje prijateljima povjerio kako je upravo Sandra žena njegova života.

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