Thompsonovu suprugu dirnuo prizor sa Svjetskog prvenstva, znate li što ju posebno veže za Toronto?

Tisuće hrvatskih navijača preplavile su ulice Toronta, a među onima koje je prizor posebno dirnuo bila je i Sandra Perković, koja je emotivnim objavama pokazala koliko joj znači hrvatska zajednica u gradu njezina djetinjstva.
Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona, podijelila je na društvenim mrežama snimke nezaboravne atmosfere u Dallasu uoči utakmice hrvatske nogometne reprezentacije.3 vijesti o kojima se priča velika su si podrška Antu Budimira i suprugu povezuje više od ljubavi: Zajedno dijele tužnu sudbinu! "Do pobjede!" Thompson zaželio sreću Vatrenima uz pjesmu koju ne objavljuje baš često šarmantni filip Lana Jurčević podijelila rijetku fotografiju s partnerom, koji dolazi iz uspješne zagrebačke obitelji
Uz objavu je poslala i emotivnu poruku, jasno dajući do znanja koliko je vežu uspomene na kanadsku metropolu u kojoj je odrasla, ali i na hrvatsku zajednicu koja daleko od domovine stvara posebno navijačko ozračje.
''Ooo šta bih voljela tamo biti, a još kad budu utakmice u Torontu, di sam odrasla... lijepo li je Hrvat biti, majko hvala ti'', napisala je.
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Za Sandru, koja je rođena i odrasla u Kanadi, zajedništvo hrvatske dijaspore u Torontu ima posebno značenje. Upravo zato prizori hrvatskih zastava, pjesme i zajedničkog slavlja bude snažne emocije i osjećaj povezanosti s domovinom.
Sandra Perković - 3 Foto: Facebook
Marko Perković Thompson i supruga Sandra - 1 Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Podsjetimo, Marko Perković Thompson upoznao je svoju buduću suprugu početkom 2000-ih godina upravo u Torontu. Sandra je tada sasvim slučajno posjetila jedan od njegovih koncerata, a nakon nastupa prišla mu je i zamolila ga za zajedničku fotografiju. Njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u ljubav, a pjevač je nakon povratka s turneje prijateljima povjerio kako je upravo Sandra žena njegova života.
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