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''to je za mene nemoguće''

Enis Bešlagić o životu prije slave: ''Ne pamtim kad sam se okupao na nekoj javnoj plaži''

Piše Anamarija Alebić/J.C., Danas @ 18:24 inMagazin komentari
Enis Bešlagić Enis Bešlagić Foto: In Magazin

Humor mu je zaštitni znak, ali iza njega stoje emocije koje publika prepoznaje više od 20 godina. Enis Bešlagić govori o popularnosti, prijateljstvu, odrastanju i snovima koji su ga doveli do jedne od najvećih svjetskih pozornica. Na splitskom Žnjanu, uz more koje ga, kako kaže, definira, našoj Anamariji Alebić ispričao je životne anegdote.

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