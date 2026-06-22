Youtuber sa 17 milijuna pratitelja posjetio Hrvatsku, s djevojkama i prijateljima iznajmio golemu jahtu

Američki YouTuber i influencer David Dobrik, kojeg na društvenim mrežama prati više od 20 milijuna ljudi, ovih je dana boravio u Hrvatskoj.

Jedan od najpoznatijih američkih YouTubera i influencera, David Dobrik, na svom je YouTube kanalu objavio novi vlog sniman u Hrvatskoj, točnije u Splitu. Video je nastao 16. lipnja, a Dobrik je svojih 17 milijuna svojih YouTube pratitelja omogućio uvid u odmor na Jadranu koji je proveo u društvu prijatelja.

Tijekom boravka u Splitu Dobrik je istraživao grad, uživao u atmosferi i družio se s lokalnim stanovništvom, no jedan trenutak posebno je privukao pažnju gledatelja. Naime, influencer je primijetio djevojku za koju je rekao da ga neodoljivo podsjeća na holivudsku glumicu Natalie Portman.

Video Davida Dobrika - 1 Foto: Youtube

U videu se može vidjeti kako od konobara traži savjet kako započeti razgovor s njom, dok istovremeno pokušava skupiti hrabrost za prvi korak. Kada je primijetio da djevojka odlazi, Dobrik je bez puno razmišljanja potrčao za njom kako bi je sustigao prije nego što nestane iz njegova vidokruga. Taj je trenutak izazvao brojne reakcije među njegovim pratiteljima koji su ga navikli gledati u raznim neugodnim i komičnim situacijama.

Video Davida Dobrika - 2 Foto: Youtube

Za vrijeme odmora u Hrvatskoj Dobrik i njegovo društvo odsjeli su na impresivnoj luksuznoj jahti dugoj čak 48 metara. Plovilo raspolaže s 19 kabina, jacuzzijem te može ugostiti do 38 osoba. Prema podacima dostupnima na službenoj stranici za najam, početna cijena tjednog najma iznosi oko 90 tisuća eura.

Veći dio odmora ekipa je provela upravo na jahti obilazeći dalmatinsku obalu. U vlogu se mogu vidjeti prizori kupanja, skakanja u more, opuštanja na palubi i uživanja u kristalno čistom Jadranu. Dobrik i njegovi prijatelji snimali su spontane trenutke tijekom plovidbe, dok su večeri uglavnom provodili u zabavi i druženju.

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Njegov boravak u Splitu nije se sveo samo na razgledavanje grada. Vlog donosi kombinaciju luksuznog odmora, prepoznatljivog Dobrikovog humora i autentičnih trenutaka s putovanja, uz brojne kadrove dalmatinske obale koji su dodatno oduševili njegove pratitelje diljem svijeta.

David Dobrik Foto: Youtube

David Dobrik rođen je u Slovačkoj, a nakon završetka srednje škole preselio se u Los Angeles gdje je započeo svoju internetsku karijeru. Svjetsku popularnost stekao je kratkim humorističnim videima i vlogovima, a godinama je bio u fokusu medija zbog veze s influencericom i glumicom Lizom Koshy. Njihov prekid svojedobno je iznenadio milijune obožavatelja.

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Danas je Dobrik jedan od najpoznatijih kreatora sadržaja na internetu, a najviše ga prate zbog viralnih prankova, putovanja i vlogova iz privatnog života. Prema procjenama stranih medija, njegovo bogatstvo danas se procjenjuje na oko 25 milijuna dolara.

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