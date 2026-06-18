Osvanula je nova fotka lijepe i samozatajne djevojke Joška Gvardiola!

Lu Mastrović, djevojka hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, ovih je dana u središtu pozornosti navijača, koji s nestrpljenjem prate nastupe Vatrenih na Svjetskom nogometnom prvenstvu.

Na dan velike utakmice hrvatske reprezentacije protiv Engleske na Svjetskom nogometnom prvenstvu zagrebačka frizerka Teuta Mesaroš objavila je fotografiju Lu Mastrović, djevojke hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola, nakon frizerskog makeovera.

"Evo Lu, sad tek možeš navijati."

Lu Mastrović - 2 Foto: Instagram

Lu Mastrović - 1 Foto: Instagram

Lu je posljednjih mjeseci privukla veliku pažnju javnosti kao djevojka jednog od najpopularnijih hrvatskih nogometaša. Riječ je o 21-godišnjoj Zagrepčanki koja studira na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu, a uz studij radi i kao instruktorica skijanja. U mlađim danima trenirala je taekwondo, no s vremenom je njezina najveća strast postalo skijanje, u kojem je ostvarila i zapažene rezultate. U mlađim uzrastima trenirala je s hrvatskom šampionkom Zrinkom Ljutić, a danas, kada joj to fakultetske obveze dopuštaju, radi kao instruktorica skijanja, što se dobro uklapa u aktivan stil života kakav vodi i hrvatski reprezentativac.

Izabel Kovačić, Lu Mastrović i Isabel Haugseng Johansen - 3 Foto: Instagram

Izabel Kovačić, Lu Mastrović i Isabel Haugseng Johansen - 1 Foto: Instagram

Kako piše portal Teleskop.hr, djetinjstvo i najljepše ljetne uspomene veže za Kraljevicu, gdje je godine provodila u obiteljskoj kući. Posebno je povezana s nonom Katom i nonićem Rozarijom, koji su obilježili njezino odrastanje. Njihova toplina, briga i jednostavan primorski životni ritam ostavili su dubok trag na njezino odrastanje, zbog čega se Lu Kraljevici uvijek vraća s posebnim emocijama i osjećajem doma.

Veza Lu i Joška postala je javna krajem prošle godine, kada su zajedno snimljeni u Zagrebu, a od tada se povremeno pojavljuju na društvenim događanjima, iako privatni život nastoje držati podalje od reflektora.

Joško Gvardiol Foto: Vlado Kos/Cropix

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